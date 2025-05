Canil de Itaipuaçu participa de Campeonato Carioca de Cinofilia na próxima sexta-feira (30)

A competição destina-se a amantes de cães e profissionais da cinofilia com atividades para todos os gostos - Foto: Divulgação/Jack King of Mountain

A competição destina-se a amantes de cães e profissionais da cinofilia com atividades para todos os gostos - Foto: Divulgação/Jack King of Mountain

Localizado em Itaipuaçu, Maricá, o canil Jack King of Mountain, especializado na raça de cães Jack Russell Terrier, se prepara para participar, nos próximos dias, do Campeonato Carioca de Cinofilia, organizado pelo Kennel Clube Fluminense (KCFLU) e Brasil Kennel Club (BKC).

O evento, que acontece no Hotel Fazenda Villa Forte, em Resende, nos dias 30, 31 de maio e 1 de junho, inclui inscrições para cães, espaço para acampamento e confraternização, com a promessa de diversão e confraternização para todos os participantes. A competição destina-se a amantes de cães e profissionais da cinofilia com atividades para todos os gostos.

O campeonato irá contar com seis exposições gerais e um festival de especializadas de raças, na qual o canil maricaense irá participar da 4ª especializada, do departamento carioca da raça Jack Russell Terrier, que será julgada pelo renomado juiz francês Mr. Christian Jouanchicot. O especialista também irá julgar a raça Jack Russell Terrier no Campeonato Mundial, que será realizado ainda este ano, em Helsinki, na Finlândia.

Leia também

Dia do Hambúrguer: versões artesanais agradam de carnívoros a vegetarianos

APADA Niterói promove desfile beneficente com show de Marco Vivan no Clube Central



Sobre o Jack King of Montain

Coordenadores do Departamento Carioca da Raça Jack Russell Terrier, credenciados junto à FECERJ (Federação Cinológica do Estado do Rio de Janeiro), o canil, junto a criadores sérios, se dedica a difundir, fomentar, aprimorar, desenvolver e a promover o congraçamento dos criadores de cães da raça Jack Russell, estimular a criação da mesma, divulgando-a por meio de atividades técnicas ou promocionais, quais sejam: circulares, boletins técnicos, cursos, simpósios, congressos, exposições especializadas e todas aquelas atividades que colaborem para a promoção da raça e boas práticas para o bem-estar dos "Jacks".

De acordo com David Schüssler - CEO do Jack King, a criação do canil tem acompanhamento veterinário mensal e um cuidado especial com os cães.

"Somos um canil 100% especializado na raça no Rio, na criação responsável. Nossos padreadores todos importados. Acima de tudo, buscamos para nossos filhotes famílias conscientes e responsáveis, que tenham muito amor e carinho para oferecer a eles. Nossos cães vivem com a família, dentro de casa, dormem em nossa cama e aqui quem manda são eles", afirmou David.

A criação do canil tem acompanhamento veterinário mensal e um cuidado especial com os cães | Foto: Divulgação/Jack King of Mountain

"Em nossa realidade atual a preocupação ambiental se tornou cada vez mais parte do nosso cotidiano, e desta forma, criar um cãozinho deve ser sempre de maneira consciente e responsável. No caso do Jack Russell, podem viver em média uns 15 anos. Então, devemos saber que será um ser vivente e dependente de nós por todo esse tempo e que deveremos oferecer a eles uma alimentação adequada, assim como, cuidados veterinários. Vivemos numa área cercada de reservas ambientais onde temos muito contato com a natureza das florestas e logo pertinho da praia também. As nossas instalações foram cuidadosamente planejadas de acordo com o Guia Técnico para Construção e Manutenção de Abrigos e Canis do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná. A cobertura é de telha sanduíche da cor branca, também conhecida como telha térmica e que pode reduzir a temperatura ambiente em até 8 graus Celsius. Internamente há forração de pvc e ventiladores de teto espalhados. Pensamos no futuro climatizar com ar condicionado mas ainda observando a necessidade, pois nossa região é bem verde e fresca. Em nossa área externa nossos cães praticam muitas atividades se exercitando bastante para uma vida saudável e feliz", explicou o CEO.

É possível acompanhar e saber mais detalhes sobre o Campeonato Carioca de Cinofilia e sobre o Jack King of Mountain através das páginas: @campeonato.carioca e @jackkingofmountain.

Programação:

Sexta-feira: Campeonato Carioca de Cinofilia

Sábado: Exposições especializadas de diversas raças, com destaque para a raça Jack Russell Terrier

Domingo: Campeonato de Cinofilia do Espírito Santo

Toda a programação será transmitida ao vivo pelo canal Cinofilia Digital, no YouTube.