APADA Niterói promove desfile beneficente com show de Marco Vivan no Clube Central

No próximo dia 5 de junho, das 14h às 19h, o tradicional Clube Central de Icaraí, em Niterói (RJ), será palco do desfile beneficente “O Amor está no ar e na passarela”, promovido pela APADA Niterói – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição.

Durante o evento acontecerá o show do cantor Marco Vivan, que, com mais de 20 anos de carreira, promete emocionar o público com um repertório que mescla clássicos da MPB e músicas internacionais.

Com entrada mediante inscrição pela plataforma Sympla, o evento vai além do entretenimento: busca promover a inclusão, a solidariedade, conscientização e visibilidade à luta da comunidade surda. A iniciativa destaca o papel da sociedade civil na construção de um futuro mais acessível e igualitário para todos.

Para garantir sua participação, basta se inscrever pelo link no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/desfile-beneficente-o-amor-esta-no-ar-e-na-passarela/2917676

Serviço

Data: 05 de junho de 2025

Horário: das 14h às 19h

Local: Clube Central, Icaraí – Niterói

Inscrições: via Sympla

Instagram: @apadaniteroioficial

WhatsApp: (21) 98487-7156

O Clube Central Icaraí fica localizado na Praia de Icaraí, 335 – Niterói - RJ