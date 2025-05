Dia do Hambúrguer: versões artesanais agradam de carnívoros a vegetarianos

Celebrado nesta quarta-feira, 28 de maio, o Dia do Hambúrguer é uma data simbólica que homenageia um dos pratos mais populares do mundo. Presente em lanchonetes, restaurantes e com versões gourmet, vegetarianos ou veganas, o hambúrguer ultrapassou as fronteiras dos fast foods e ganhou espaço em diferentes estilos alimentares. Mas você sabe de onde ele surgiu?

Embora o hambúrguer esteja associado à culinária americana, suas raízes remontam à cidade de Hamburgo, na Alemanha. No século XIX, imigrantes alemães levaram para os Estados Unidos o chamado “bife de Hamburgo”, uma carne moída moldada em formato de disco, geralmente servida com cebolas e pão. Porém, foi em solo americano que o hambúrguer ganhou sua versão com pão redondo, condimentos e acompanhamentos, tornando-se um símbolo da gastronomia popular.

Do pão com carne simples ao prato sofisticado com ingredientes artesanais, o hambúrguer reafirma sua posição como o lanche mais democrático e amado do planeta, atravessando gerações e culturas.

No Brasil, o hambúrguer conquistou um espaço definitivo no coração - e no prato - da população. Muito além das grandes redes de fast food, o lanche se reinventou com ingredientes regionais, blends artesanais e combinações criativas - como as versões doces do prato - que refletem a diversidade cultural do país. Em 2024, o iFood [empresa brasileira de tecnologia, líder em delivery na América Latina] registrou mais de 212 milhões de pedidos de hambúrguer, indicando, em comparação com 2022, um crescimento significativo do lanche mais consumido do Brasil.

Presente em feiras gastronômicas, foodtrucks e hamburguerias gourmet, o hambúrguer se tornou símbolo de encontro, praticidade e prazer, consolidando-se como uma verdadeira paixão nacional. Em comemoração à esta data, O SÃO GONÇALO visitou a primeira hamburgueria artesanal de São Gonçalo - Garage Burger Original - que completou 9 anos neste mês de maio, para mostrar, através das criações autorais dos fundadores Fabrício Panca e Lívia Carvalho, quatro opções versáteis do lanche que é o "queridinho" do Brasil.

Confira:

- Poderoso Chefão: pão de brioche, maionese de alho, blend de 180g, duas fatias de queijo, costela defumada desfiada, picles de cebola roxa.

O carro-chefe da casa apresenta o diferencial de ter, além do blend na chapa, a costela desfiada defumada.

- Mister King: pão de brioche, maionese king, blend defumado, american cheese e farofa de bacon.

Com blend defumado, american cheese feito na casa, tudo no preparo é artesanal, desde a carne, feita na hora, ao pão e queijo também artesanais. "É um diferencial que eu trouxe de fora, porque na cidade a galera não trabalha com hambúrguer defumado, então eu queria dar esse toque para sair do comum", explicou Fabrício Panca.

- Vegetariano: pão de brioche, blend vegetariano (grão de bico, tomate, cebola e majericão), queijo prato, cebola cristalizada, crispy de couve e maionese de lemon pepper.

A opção sem carne é uma forma de "abraçar" todos os públicos e seus gostos, sem perder o sabor de um hambúrguer feito de maneira artesanal. "A gente criou essa opção porque vimos a necessidade de incluir essa galera que não come carne", contou Lívia Carvalho.

- Love Me Do (hambúrguer doce): pão de sonho, sorvete de brownie, geleia de frutas vermelhas e nutella.

A opção de hambúrguer no formato doce surgiu através de um outro hambúrguer, criado pelo casal fundador do Garage, que foi colocado a venda na época de Natal e virou uma paixão entre os clientes. "Na verdade o hambúrguer doce começou com a "rabanada burguer", que fizemos no Natal e foi um sucesso. Depois disso as pessoas começaram a procurar e pedir pela opção de hambúrguer doce. Então ele entra como sazonal [relativo a estação do ano; próprio de uma estação], temos vários durante o ano e esse é um deles", contou Lívia Carvalho, que além de fundadora, é também chefe do Garage.

Diferencial do hambúrguer

De acordo com o casal de empresários, a frente do negócio há 9 anos, alguns pontos trazem o diferencial ao carro-chefe da casa - o hambúrguer - que é também a grande paixão de ambos.

"A gente começou lá atrás já com um diferencial, que foi trazer os pães coloridos para São Gonçalo. Somos a primeira hamburgueria artesanal da cidade e para entrar no mercado, por ser um produto novo e mais caro, a gente trouxe essa novidade dos pães coloridos: pão de pimenta biquinho e de pimenta jalapeño e o pão de cerveja , pão de malte. É uma tendência que já rolava em São Paulo e em dois lugares no Rio, e como aqui é uma cidade que pulsa hambúrguer, pensamos em trazer pra cá", contou o casal.

"Além disso, nosso forte também são os hambúrgueres sazonais, que chegaram quando entramos na pandemia. A gente queria novidade constante para quem estava em casa, então criamos esses sazonais, onde todo mês tem hambúrguer, petisco e as vezes até mesmo pratos - porque também trabalhamos com refeição - sazonal. Na época de festa junina, por exemplo, tem hambúrguer de carne seca com queijo coalho. E ainda temos opções de sazonais doces: Rabanada Burger - no Natal; Ovelha Negra - na Páscoa; Rita Lee - no Dia da Mulher e o Love Me Doo - no Dia dos Namorados", completou Lívia Carvalho.

Paixão no preparo e em "cada mordida"

A facilidade de preparo, o sabor e a versatilidade dos ingredientes, combinados com a paixão pela carne, tornaram o hambúrguer um prato querido e consumido em diversas ocasiões.

O amor dos brasileiros pelo hambúrguer é notável e tem raízes profundas na cultura gastronômica do país. Desde a chegada do primeiro Bob's no Rio de Janeiro nos anos 50, o hambúrguer se tornou uma das comidas mais populares e consumidas no Brasil.



"Eu sou gordo por causa de hambúrguer, é a comida que eu mais gosto. Se colocar uma lasanha ou hambúrguer? Prefiro hambúrguer. Então eu literalmente trabalho com o que eu gosto de comer e tenho que me controlar para não comer todo dia. Acho que isso já resume tudo, é a nossa paixão", finalizou o empresário Fabrício Panca.

