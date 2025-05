Alunos do Dom Hélder Câmara visitam o 7°BPM de SG em atividade imersiva à segurança pública da cidade

Os alunos do Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara realizaram, na manhã desta terça-feira, uma visita de campo ao 7° Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo, localizado na Rua Dr. Alfredo Backer, 367, em Alcântara.

O objetivo da atividade, que faz parte do Projeto Nossa Escola Azul [projeto da Secretaria de Estado de Polícia Militar, que visa aproximar a comunidade escolar e a polícia local], foi estreitar os laços entre a comunidade escolar e a PM, promovendo a proximidade e o conhecimento sobre segurança pública. A atividade também permite que os estudantes vivenciem experiências relacionadas à convivência intercultural entre e a extensão cultural sobre seus estudos curriculares.

"Essa interação da polícia com a escola, esse convívio, é muito interessante. E essa saída da escola para um outro ambiente também vai proporcionar para eles uma nova vivência, mais exercício do intelecto, o que é realmente muito gratificante para nós", disse Hedimar Soares Porto, coordenadora pedagógica do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara.

Leia também

➣ Nota do Enem voltará a certificar conclusão de ensino médio

➣ Fake news: é falsa história de gonçalense demitida após pedir folga para cuidar de bebê reborn

Durante a atividade, que contou com a participação de uma equipe da Coordenadoria de Educação no Trânsito do Detran, os alunos foram recepcionados pelos militares com café da manhã e palestra sobre o "maio amarelo" e proteção, cuidado e respeito às regras de trânsito.

"Estamos no maio amarelo, e nada melhor do que ter o Detran presente para conversar e conscientizar nossos alunos. Fomos muito bem recebidos, acolhidos e foi uma experiência única para os alunos", completou a coordenadora Hedimar.

Já na parte externa, finalizando a visita, os estudantes foram convidados à participar de três atividades promovidas pelo Detran, no pátio do 7°BPM, com um circuito que contava com: bicicleta, desenho e tabuleiro humano, garantindo uma experiência não apenas teórica, mas, principalmente, prática.

"Eu achei que foi uma experiência muito legal, algo bem elaborado e planejado. Achei a parte teórica bem explicativa, não me ficou nenhuma duvida sobre o que estávamos conversando, mas a parte prática foi muito mais legal, adorei a ideia da escolinha de bicicleta, os jogos e a pintura, realmente foi uma coisa bem pra nossa faixa etária, não podia deixar de citar a comida também estava maravilhosa. Achei tanto o pessoal do Detran quanto o pessoal do batalhão muito atenciosos, sempre nos tratando com total respeito e carinho, foi essa minha experiência", disse a aluna Ana Júlia Werneck, do 7º ano.

A professora de Ciências, Gessica Lima, falou sobre o evento e a participação de seus alunos na atividade:"Foi muito interessante e enriquecedor observar a participação ativa dos alunos, tanto na parte teórica quanto nas atividades práticas, como nos jogos e na simulação de trânsito. Acredito que eles levarão para casa novos conhecimentos e os aplicarão em suas vivências familiares".

Chefe da Comunicação Social do 7°BPM de São Gonçalo, o tenente Fernando falou sobre a relação da PM com os jovens alunos:"Queremos criar laços com as crianças enquanto ainda são jovens, mostrando que a polícia é muito mais do que costuma se ver nas mídias. Hoje estamos fazendo essa parceria com o Detran, em relação ao maio amarelo, mês de prevenção de acidentes de trânsito e atenção ao trânsito, mas a cada visita escolar preparamos algo especial para os estudantes", informou o oficial.