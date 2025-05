Nota do Enem voltará a certificar conclusão de ensino médio

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir desta edição de 2025, voltarão a ser usadas como certificação de conclusão de ensino médio e como declaração parcial de proficiência nesta etapa de ensino. Esta declaração, serve para comprovar o conhecimento do aluno em disciplinas específicas.

De acordo com a Portaria nº 382/2025, publicada pelo Ministério da Educação (MEC) na sexta-feira (23), o candidato deve:

- possuir, no mínimo, 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame;

- alcançar, em cada área do conhecimento da prova, a pontuação mínima (igual ou maior que 450 pontos);



- alcançar pelo menos 500 pontos na prova de redação.

O participante que quer o diploma de ensino médio, deverá no momento da inscrição assinalar a opção de que pretende usar a nota para obter o certificado. A prova sai de graça para o estudante que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

O MEC havia destituído o Enem como uma forma dos estudantes obterem o certificado de conclusão do ensino médio em 2017.