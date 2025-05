Fake news: é falsa história de gonçalense demitida após pedir folga para cuidar de bebê reborn

Mesma história, com apenas alguns detalhes diferentes, têm circulado em portais de notícias no Sul do país - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma notícia que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, envolvendo uma suposta moradora de São Gonçalo dona de um bebê reborn, é falsa. O boato afirma que a gonçalense teria sido demitida do trabalho em uma distribuidora de peças automotivas da cidade após pedir um afastamento para cuidar do boneco. Não há, no entanto, qualquer evidência de que a história tenha ocorrido; versões similares da mesma fake news têm circulado em outros municípios do país.

A versão gonçalense do boato identifica a suposta “mãe” de bebê reborn como Luciana Andrade, de 34 anos, que seria moradora do bairro Galo Branco. Segundo o boato, o boneco teria se tornado “o centro da vida de Luciana após um episódio de luto profundo” e a empresa onde ela trabalhava teria negado um afastamento “sob a justificativa de ‘incompatibilidade com as exigências da função’”. A história falsa tem sido compartilhada por portais de notícias locais nas redes e, em uma das postagens, acumula mais de 2 mil curtidas.

A mesma história, com apenas alguns detalhes diferentes, têm circulado em portais de notícias em Itapema, Santa Catarina, e em Quedas do Iguaçu, Paraná. Não há evidências de nenhum dos casos ou qualquer registro da suposta “mãe” nas redes. A história segue a tendência de outras “fake news” envolvendo bebês reborn que circulam nas redes. Uma das que mais compartilhadas traz o vídeo de uma suposta “mãe de bebê reborn” pedindo atendimento no SUS.

Apesar da notícia falsa, a legislação brasileira atual de fato não reconhece o direito à licença-maternidade ou outros tipos de afastamento para cuidado a donos de bebês reborn. A licença é destinada apenas para mães biológicas, adotivas ou que obtiverem guarda judicial de crianças reais. Não há precedentes judiciais para conceder esse benefício com base apenas em vínculos afetivos a donos de objetos inanimados.