CDL Niterói prevê aumento de 6% nas vendas para o Dia dos Namorados

Apaixonados, "ficantes", namorados e enfim, casados... Em todo e qualquer status de relacionamento eles serão sempre os “eternos namorados”, sem precisar de motivo a mais ou de menos para presentear. No mês em que o amor está no ar, marcado pelo romantismo da data e as lembranças que se fazem especiais nela, a economia segue aquecida. Conforme os anos vão passando, um aumento na busca e compra de presentes para a comemoração desta data só aumenta. A Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) de Niterói prevê um aumento favorável de 6% para o comércio, na comparação ao ano de 2024.

Os segmentos de vestuário, perfumaria, joalheria, floriculturas e até livrarias estão entre os setores mais aquecidos. Outro destaque fica por conta das compras online, que continuam em alta. Por outro lado, o comércio de rua e os shoppings ainda são os preferidos para os que buscam presentes de última hora ou querem garantir uma experiência de compra mais próxima e afetiva.

Segundo o presidente Luiz Vieira, o comércio está preparado para atender às demandas: “Já podemos falar em vendas que começam muito antes, mas sabemos que o movimento do dia acaba sendo mais concentrado nos serviços, com os de bares, restaurantes, redes hoteleiras e cinemas. A CDL de Niterói está confiante de que vamos alcançar esta previsão de vendas, com aumento de 6%”, disse.

Especialistas explicam que mais do que vender um produtos, é preciso oferecer uma experiência. Embalagens criativas, kits personalizados, brindes simbólicos e ações promocionais ajudam a tornar o presente mais marcante e a fidelizar clientes. Os empreendimentos que atuam no setor de serviços também podem se destacar com ideias criativas como os jantares românticos com reserva antecipada, cestas para piqueniques, kits para uma noite especial ou promoções para casais apaixonados podem gerar ótimos resultados, especialmente para os microempreendedores.