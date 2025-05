Nagib Slaibi Filho é o novo presidente da Academia Niteroiense de Letras

Toma posse nesta quarta-feira, dia 28 de maio, o novo presidente da Academia Niteroiense de Letras (ANL). Nagib Slaibi Filho foi chapa única, eleita por unanimidade, para um mandato de dois anos, tendo como vice a Prof. Dra. Marcia Pessanha, atualmente também presidente da Academia Fluminense de Letras (AFL). O evento será às 18h no mezanino do Bistrô Beira Mar, em Icaraí.

"Sinto-me extremamente feliz em presidir a instituição mais importante de Niterói", exclama. Além de membro da ANL, ele integra ainda a AFL, a Academia Rio-Branquense de Letras e a Academia Brasileira de Letras da Magistratura (ABLM). É ainda membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói (IHGN), do Cenáculo Fluminense de História e Letras e benemérito da Academia Brasileira de Direito Processual Civil. É irmão da Prof. Dra. Matilde Carone Slaibi Conti, membro da ANL e da AFL, ex-presidente do IHGN e atual vice-presidente da OAB de Niterói, além de professora da Universo.

Magistrado de carreira no estado do Rio de Janeiro, Nagib é pós-doutor em Direito e especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e livre-docente em Direito Público pela Universidade Gama Filho, autor de livros e artigos sobre temas jurídicos e conferencista de Direito. Membro efetivo, na cota de antiguidade, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), aposentou-se mês passado do Tribunal de Justiça, de onde era presidente da 3a. Câmara de Direito Público (antiga 6a. Câmara Cível), tendo sido altamente celebrado por seus pares no evento de despedida. Atualmente é professor titular da Universidade Salgado de Oliveira (Universo).

Nagib Slaibi é também presidente do Fórum Permanente da Justiça na Era Judicial e da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), diretor geral da Escola Nacional Superior do IMB (Ensim), membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), do qual compõe as comissões de Direito Ambiental e de Direito do Consumidor, vice-presidente da Federação Lusíada Elos Clube de Niterói e diretor jurídico da Federação Internacional Elos Clube da Comunidade Lusíada.

