São Gonçalo apreende nove motos em operação contra escapamentos adulterados

Nove motocicletas foram apreendidas na noite desta segunda-feira (26), por agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, durante operação de combate à poluição sonora. A Prefeitura segue realizando de forma recorrente ações contra motos com escapamentos irregulares.

Na noite desta segunda-feira, a ação dos Transportes aconteceu em Neves e no Barro Vermelho. Um condutor sem habilitação tentou fugir da blitz num veículo sem placa, mas foi detido e teve a moto apreendida.

A ação é uma resposta ao pedido da população para combater as motocicletas com canos barulhentos, descargas adulteradas e sem placa. Ao todo, foram realizadas 280 abordagens, que resultaram na emissão de 37 autos de infração, e nove motos removidas: seis reprovadas no decibelímetro, duas sem placa e uma com notificação de queixa de roubo, em averiguação pela Polícia.

A ação contou com agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

O objetivo da operação é intensificar as fiscalizações e coibir práticas que causam poluição sonora e perturbação. É o que afirma o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos.

“Nosso objetivo é fornecer o melhor para a população. Iremos manter as operações e iniciativas de conscientização. Vale destacar que só são apreendidas as motos que estão com canos barulhentos, descargas adulteradas e sem placa. Estamos evitando a prática de infrações e crimes”, disse.

Durante a fiscalização, os agentes utilizam um decibelímetro, aparelho que mede a intensidade sonora em decibéis para identificar escapamentos fora dos padrões permitidos.