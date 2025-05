Desembargador é conduzido à delegacia por suspeita de agredir a esposa no Rio

A Polícia Militar conduziu à delegacia um desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, suspeito de agredir a esposa dentro do apartamento onde moram, em Ipanema, Zona Sul do Rio. A prisão ocorreu na noite do último domingo (25).

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o desembargador tentou impedir a entrada dos agentes, mas foi contido após a autorização da vítima e de outros moradores do edifício. A mulher apresentava marcas no pescoço e no braço.

A mulher e o magistrado foram levados à 14ª DP (Leblon), onde prestaram depoimento e, logo em seguida, foram liberados.

A ocorrência foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidirá sobre a abertura de processo, além da possibilidade de prisão do desembargador.