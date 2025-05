Chefe da Petrobras vê preço do combustível mais barato, caso petróleo mantenha queda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que os preços dos combustíveis devem diminuir, caso o valor do petróleo continue em queda. A expectativa de Magda, é que todos os combustíveis fiquem mais baratos para a população.

"Eu não estou falando só da gasolina não. Eu estou falando da gasolina, do diesel, do QAV , do GLP", disse a presidente após um evento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, realizado no Rio.

O motivo da mudança seria o petróleo mais barato e o real sendo mais valorizado. "A gente tem visto os preços do petróleo caírem, a gente tem visto o real se valorizar. Acompanhamos também o marketing share dos nossos produtos: tanto a gasolina quanto o diesel estão abaixo do preço de paridade internacional", afirmou.

Magda disse que até mesmo o valor do querosene de aviação deve diminuir: "Não fiz a conta ainda, mas se o preço do Brent baixou e se o câmbio se valorizou, tem tudo para ter redução", afirmou quando questionada sobre o querosene de aviação, que é reajustado mensalmente.

A presidente da Petrobras, também disse que os preços internacionais do petróleo são analisados constantemente pela Estatal. "Nós olhamos isso a cada 15 dias. Por enquanto o que nós estamos fazendo é acompanhando e buscando eliminar a volatilidade do mercado".

A previsão do banco americano Goldman Sachs é a de que o Brent custará US$ 40 em 2026. Hoje, está em torno de US$ 64,18.

As tarifas implementadas pelo presidente americano Donald Trump, pressiona o preço do Brent, fazendo com que certos produtos fiquem mais caros. "Com a escalada das tarifas, os mercados estão prevendo recessão e uma desaceleração da economia global. O consumo cai e isso força os preços do petróleo para baixo", explica Ian Lopes, especialista da Valor Investimentos.