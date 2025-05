Mulher em situação de rua surpreende motorista e "pula" em capô de carro no Centro de Niterói

O caso aconteceu no último sábado (25), no Centro de Niterói - Foto: Reprodução de vídeo/Eu sou de Niterói

O caso aconteceu no último sábado (25), no Centro de Niterói - Foto: Reprodução de vídeo/Eu sou de Niterói

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher em situação de rua surpreende um motorista, que estava parado no sinal de trânsito e "pula" no capô do carro, inviabilizando o fluxo do veículo. O caso aconteceu no último sábado (25), na Avenida Visconde do Rio Branco, na altura do Terminal Intermunicipal de Niterói, no centro da cidade.

Publicado inicialmente no Instagram da página "Eu sou de Niterói Oficial", o vídeo já conta com mais de 200 mil visualizações. "O motorista colocou o carro para o canto da via, para não atrapalhar o trânsito", disse um trecho da legenda da publicação.

A mulher foi retirada de cima do carro por uma outra mulher, que acompanhava o desdobramento da situação e resolveu agir.

Nos comentários, internautas enalteceram a atitude da cidadã. "A situação é deprimente, mas felizmente uma mulher foi lá e resolveu", afirmou uma internauta. "É uma perturbação infinita nesse centro de Niterói quase todos os dias", disse outra, "Foi preciso uma mulher agir, para resolver, enquanto os homens estavam filmando e outros rindo e olhando", disse uma terceira.