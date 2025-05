Sargento da PM morre após passar mal em corrida de rua no Rio

A sargento da Polícia Militar Keylla Eliza morreu após passar mal enquanto participava de uma corrida de rua no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, neste domingo (25). O 18º BPM de Jacarepaguá, onde a policial era lotada, lamentou a morte nas redes sociais.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da 3° SGT PM Keylla Eliza, ocorrido neste domingo. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos. Nós do 18° Batalhão de Polícia Militar estamos em luto por essa perda irreparável. Sua partida deixa uma lacuna imensurável, onde será sempre lembrada com carinho e respeito por todos nós”, disse a corporação.

Keylla chegou a ser levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.

Nos comentários, colegas e familiares lembraram a sargento como uma profissional presente e querida. “Pessoa maravilhosa, alegre, prestativa”, escreveu uma amiga.