Acidente grave deixa um morto e destrói muro de São Januário

Um carro perdeu o controle e colidiu com força no muro de São Januário, estádio do Vasco, na noite desse sábado (24). Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar foram acionados. Um homem identificado como Leonardo Ferreira, de 58 anos, não resistiu ao acidente. Outras três pessoas ficaram feridas.

As vítimas foram levadas aos Hospitais Salgado Filho e Souza Aguiar. De acordo com vídeos nas redes sociais, é possível ver que parta da fachada do estádio ficou bastante danificada e um portão acabou derrubado.

O acidente aconteceu na Avenida Roberto Dinamite. A ocorrência foi encaminhada para a 17ª delegacia de Polícia Civil para apurar as causas do acidente.

Leia também:

Festival Paralímpico é realizado no Complexo Esportivo da Rocinha

Casa de Cultura reabre no aniversário de Maricá

A Secretaria de Estado da Polícia Militar enviou uma nota oficial sobre o caso:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de sábado (24/5), policiais militares do 4ºBPM foram acionados para São Cristóvão, para verificar um acidente de trânsito. No local, os policiais verificaram que o motorista de um carro perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro do Estádio Vasco da Gama. As vítimas foram socorridas para os Hospitais Salgado Filho e Souza Aguiar. Ocorrência encaminhada para a 17ªDP."