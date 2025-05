Maio Amarelo: SG realizará aula de autodefesa para mulheres motoristas de aplicativo

As motoristas interessadas devem comparecer ao local utilizando roupa de ginástica - Foto: Divulgação/AAFBotucatu

Dando continuidade às ações do Maio Amarelo, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar, na próxima terça-feira (27), uma aula de prevenção e autodefesa de artes marciais para mulheres motoristas de aplicativo. O evento denominado "Não seja só mulher, seja guerreira" acontecerá das 11h às 13h, no Embaixadores Social Clube, no Camarão.

As motoristas interessadas devem comparecer ao local utilizando roupa de ginástica. Não é necessário se inscrever.

O Maio Amarelo 2025 tem como tema “Desacelere”. Seu bem maior é a vida”. A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes vem realizando, durante todo o mês, eventos com orientações a motoristas, dentre outros públicos. O Maio Amarelo tem como objetivo destacar a importância da atenção e segurança no trânsito.

Serviço:

Evento: "Não seja só mulher, seja guerreira"

Local: Embaixadores Social Clube localizado na Rua Maia Fonseca, número 60, no Camarão.

Dia: 27 de maio

Horário: das 11h às 13h.