Inscrições abertas para a Conferência Livre de Mulheres, do projeto Cidade D'Elas

No próximo dia 4 de junho, São Gonçalo será palco da Conferência Livre de Mulheres "Cidade D’Elas – A Cidade que Queremos", um evento que visa discutir e propor políticas públicas voltadas às necessidades e direitos das mulheres no contexto urbano. A conferência ocorrerá das 9h às 17h na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ), localizada no bairro Patronato.

Organizada pelo Coletivo ELA em parceria com movimentos sociais locais, grupos de pesquisa, ensino e extensão da UERJ/FFP, profissionais da saúde, da educação e ativistas pelos direitos das mulheres, a iniciativa busca preparar as participantes para as etapas municipal e nacional das conferências de políticas para mulheres. O objetivo é garantir que as vozes femininas sejam ouvidas e consideradas na formulação de políticas públicas que impactam diretamente suas vidas.

Durante o evento, serão abordados temas como saúde, educação, mobilidade, segurança, trabalho, moradia, saneamento, maternidade e cultura, entre outros aspectos que influenciam o cotidiano das mulheres. A programação inclui debates, oficinas e rodas de conversa, proporcionando um espaço de escuta e construção coletiva de propostas.

Para facilitar a participação das mães, a conferência oferecerá uma programação especial para crianças de 3 a 10 anos. Crianças menores de 3 anos poderão acompanhar as mães ou responsáveis durante as atividades. Interessadas em utilizar esse serviço devem entrar em contato com as organizadoras pelo e-mail: coletivoelasg@gmail.com.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site oficial do evento: https://www.even3.com.br/conferencia-livre-de-mulheres-cidade-delas-a-cidade-que-queremos-567332/.

Para ver o cronograma de atividades completo e ativistas convidados, clique aqui.

A Conferência Livre de Mulheres "Cidade D’Elas – A Cidade que Queremos" representa um passo significativo na luta por uma cidade mais justa, democrática e inclusiva, onde as mulheres possam exercer plenamente seus direitos e contribuir ativamente para a construção de políticas públicas que atendam às suas realidades e demandas.