Festival Paralímpico é realizado no Complexo Esportivo da Rocinha

Apesar do tempo nublado, não faltou calor humano na manhã deste sábado (25) no Complexo Esportivo da Rocinha, construído na comunidade da Zona Sul carioca. Isso porque o Festival Paralímpico reuniu cerca de 300 participantes entre público e jogadores que puderam experimentar oito modalidades paralímpicas por meio de atividades lúdicas e inclusivas. Organizado pelo Governo do Estado por meio da Suderj, o evento contou as presenças da primeira-dama Analine Castro e da subsecretária de Políticas Inclusivas, Bia Pacheco.

"A gente sabe a importância do esporte inclusivo e transformador na vida da criança e do adolescente. Por isso, em nome do governador Cláudio Castro, queremos dizer o orgulho que sinto quando vejo o empenho da organização para realizar um evento que envolve políticas públicas como o Festival Paralímpico. Saibam que o governo do Estado continuará trabalhando cada vez mais para continuar fazendo do Rio de Janeiro a cidade mais inclusiva do Brasil", afirmou a primeira-dama Analine Castro.

Inclusão que Fabiana Villa, moradora do Catete e mãe de Leandro Monteiro, pessoa com Síndrome de Down, percebe há seis meses quando o filho começou a praticar futebol Down.

"O esporte paralímpico na vida do meu filho vem o ajudando muito. Tanto na disciplina que o futebol Down exige como nos vínculos de amizade e inserção na sociedade que ele proporciona. Obrigado por permitir isso ao meu filho", agradeceu.

Outro que tem motivos para agradecer é Marcos Santos, presidente da Suderj: "A realização do Festival Paralímpico só é possível porque existe um governo que entende a importância da inclusão social no esporte. Além disso, o governador Cláudio Castro acredita no trabalho sério e dedicado que a Suderj vem desempenhando ao longo de seu governo. Muito obrigado à presença da primeira-dama Analine Castro e de toda população da Rocinha que sempre apoia cada evento aqui", afirmou Marcão que, desde que assumiu o cargo, no ano passado, mais de 1.500 pessoas com deficiência já foram incluídas por meio de ações da superintendência.

A Suderj vai, na próxima sexta-feira (30), no posto 3 da Praia de Copacabana, inaugurar o Núcleo de Esporte Adaptado, projeto que tem como objetivo acolher pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down. Criado a partir de uma emenda parlamentar do deputado estadual Fred Pacheco (PMN), as aulas de futebol de areia para deficientes auditivos (meninas e meninos sub-15) serão oferecidas de segunda a sexta, das 17h às 21h. A estimativa da superintendência é que cem famílias sejam beneficiadas.

Um dia depois, no sábado (31), acontecem as seletivas das Paralimpíadas Escolares que, por sua vez, serão disputadas pela primeira vez no interior do estado do Rio de Janeiro. Estudantes entre 11 e 17 anos, matriculados nas redes pública e particular de ensino, podem participar. Iguaba Grande, na Região dos Lagos, e Paraíba do Sul, na Região Serrana, vão receber as disputas de atletismo, natação, vôlei sentado, futebol PC, judô, badminton, tênis de mesa, bocha, tênis em cadeira de rodas, halterofilismo, futebol de cegos, basquete 3x3, goalball e taekwondo. As Paralimpíadas Escolares serão em São Paulo, de 16 a 29 de novembro.