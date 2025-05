Casa de Cultura reabre no aniversário de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, promove na próxima segunda-feira (26) a reabertura da Casa de Cultura ao público. A ação faz parte das comemorações dos 211 anos de emancipação político-administrativa do município. A exposição ‘Encontro das Casas’ vai mostrar fantasias e adereços produzidos pelos alunos do curso de aderecista da Casa de Artes Carnavalescas.

A inauguração da exposição acontece às 12 horas, e as peças ficarão expostas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30, até o dia 27 de junho. “A exposição da arte carnavalesca é uma maneira, um instrumento de fazimento de manter viva a cultura da tradição popular autêntica, único lugar que não somos colônia, e nosso prefeito Washington Quaquá é alguém que valoriza bastante essa memória e a cultura no geral”, destaca o secretário Sady Bianchin.

A Casa de Cultura é um casarão em estilo neoclássico do centro histórico da cidade, construído com pedra, saibro e argamassa à base de óleo de baleia em 1841. No passado, já serviu ao município como casa de câmara e cadeia, muito comum em cidades do interior do estado até o início do século 20.

A exposição é uma parceria entre a Prefeitura de Maricá - por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias e do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) - e o Instituto Brasil Social, gestor da Casa das Artes Carnavalescas. Desde sua fundação, em 2024, este espaço tem se dedicado à formação de profissionais do carnaval, firmando-se como celeiro de criação, profissionalização e inclusão, transformando a paixão pelo samba em oportunidades de trabalho e expressão artística.