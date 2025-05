Richarlyson acredita não ter o devido merecimento no futebol por ser bissexual

Atuando como comentarista na Globo, o ex-jogador de futebol Richarlyson, afirmou durante participação ao podcast "Boteco do Chula", do também ex-atleta Aloísio Chulapa, que sua importância no futebol brasileiro é diminuída pelo fato de ser bissexual.

"É machismo. Eles não aceitam. Desde a brincadeira com Vampeta, quando ele chama de bambi, ter um jogador que é assumido bissexual para eles é demérito. Eles não aceitam. A página do Instagram do São Paulo quase nunca me elogia, quase nunca me coloca na história do clube ou quase nunca fala no meu nome. Uma hora ou outra, quando é aniversário, que é protocolar, eles falam", afirmou.

Richarlyson venceu três Campeonatos Brasileiros pelo São Paulo, além de um Mundial de Clubes. Para o comentarista, um jogador com essas conquistas no currículo deveria ser mais exaltado.

"Nunca me deram o status que eu mereço, com toda a minha humildade. Eu sou campeão mundial e bicampeão brasileiro. É só ver quantos conseguiram isso no São Paulo", completou.

Richarlyson vestiu a camisa do São Paulo de 2005 a 2010, mesmo sendo multi campeão pelo clube, sempre existiu uma perseguição ao jogador, especialmente com sua sexualidade sendo debatida, mesmo com o ex-atleta se assumindo apenas em 2022, quando já tinha se aposentado do futebol.