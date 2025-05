Filme brasileiro 'O Agente Secreto' vence prêmio da crítica em Cannes

O filme representa o Brasil, neste sábado (24), na disputa pela Palma de Ouro, principal prêmio do festival - Foto: Divulgação/Instagram

O filme representa o Brasil, neste sábado (24), na disputa pela Palma de Ouro, principal prêmio do festival - Foto: Divulgação/Instagram

O Brasil pode celebrar! O longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi premiado com o troféu da Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema) no Festival de Cannes, na França. O filme representa o Brasil, neste sábado (24), na disputa pela Palma de Ouro, principal prêmio do festival.

O reconhecimento da crítica internacional consolida ainda mais a trajetória de Kleber Mendonça Filho como um dos principais cineastas contemporâneos. Esta é a segunda participação dele na competição oficial do festival. Em 2019, Bacurau, co-dirigido com Juliano Dornelles, recebeu o Prêmio do Júri.

Na mostra oficial de Cannes, o filme “O Agente Secreto" foi um dos títulos mais comentados, sendo amplamente elogiado pela ousadia narrativa e pela estética marcante, características já vistas nos trabalhos do diretor pernambucano.

Leia também:

Biblioteca Parque Estadual muda nome para homenagear o cartunista Ziraldo

Confusão entre torcedores termina em apreensão na Trindade, São Gonçalo

A Fipresci, fundada em 1930, é uma das instituições mais tradicionais do jornalismo cinematográfico, reunindo críticos de mais de 50 países. Seu prêmio é um dos reconhecimentos paralelos mais prestigiados do festival francês.



A expectativa agora é o encerramento da cerimônia, quando será anunciada o vencedor do Palma de Ouro.