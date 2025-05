Ecoponto e economia circular: lixo reciclável pode virar dinheiro em São Gonçalo; saiba como

Você sabe o que é um Ecoponto? Sabia que, em São Gonçalo, estes espaços trocam resíduos e materiais recicláveis por uma moeda social? Se não sabe, O SÃO GONÇALO vai te contar tudo sobre esta ação, derivada da campanha "Limpa São Gonçalo", desenvolvida pela Secretaria de Conservação com apoio da Eccos Sustentável.

Um Ecoponto é o local designado pela administração pública para que os cidadãos entreguem materiais recicláveis e outros resíduos de forma voluntária. O objetivo é garantir o descarte correto e evitar o descarte irregular, que causa problemas ambientais e estéticos, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente e a organização da cidade.

Em São Gonçalo, os Ecopontos ficam nos bairros Santa Luzia, Barro Vermelho e Zé Garoto. Além de benéfico para o meio ambiente, é possível trocar os resíduos e recicláveis por dinheiro digital, que pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais da cidade. O depósito do valor é imediato.

O valor também pode ser utilizado pelo aplicativo E-dinheiro Social, uma conta digital cujo pagamento pode ser feito por QR Code gerado pelo comércio cadastrado [como se fosse um pix]. Há também a opção de resgatar o valor dessa conta, mas com adicional de uma taxa a cada transação.

"A gente compra seu material reciclável como qualquer outro depósito, a diferença é que esse é um projeto que visa a sustentabilidade e a parte social e econômica. Os comércios locais são credenciados para que aceitem o cartão social. Em São Gonçalo, já são muitos comércios cadastrados, sempre próximos aos Ecopontos, que recebem uma placa que mostra ao consumidor que ali aceita o nosso cartão da moeda social. Você já sai daqui com a conta feita, com cartão e se trouxer o material, ainda sai com dinheiro", explicou Darlen Carvalho, coordenadora do Ecoponto do Barro Vermelho.

Como é feito o processo de troca no Ecoponto:

1- Realização de um cadastro e abertura de conta digital social [caso a pessoa não tenha documentação necessária, é encaminhada para regularização]

2- Material é recebido e pesado através de uma balança

3- O valor é lançado no sistema, que disponibiliza uma nota com o valor de cada material e com o valor total

4- O valor é depositado imediatamente no cartão e também pode ser usado através do aplicativo E-dinheiro Social

Materiais aceitos no Ecoponto:

- Materiais recicláveis de plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral);

- Papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel);

- Vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro);

- Metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro);

- Eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, micro-ondas);

- Óleo de cozinha vegetal usado.

"Os três pilares do projeto Ecoponto são: parte sustentável, econômica e social, tudo isso através da reciclagem, é uma economia circular, importante para a população e para o município de forma geral. E o projeto também visa ajudar na parte social, então temos a ajuda da Secretaria Municipal de Assistência Social, que auxilía aqueles que não estão com a documentação regularizada. Você chega aqui com intuito da reciclagem e resolve muitas outras coisas", completou a coordenadora do Ecoponto.

Quem tem o costume de descartar resíduos no Ecoponto do Barro Vermelho é o analista de sistemas Flávio Taó, que procura incentivar o filho, Tiago, a se preocupar com o descarte correto do lixo e a preservação do meio ambiente.

"Faço a troca dos materiais pela moeda social desde que o Ecoponto aqui do Barro Vermelho inaugurou. Junto as coisas que estão em casa, papelões de comércio que estão se desfazendo, e transformo em crédito, o que é bem legal. Costumo usar o valor nos comércios aqui do entorno mesmo, e acho muito importante tanto para o comércio como para a população, além de ser um incentivo às crianças, no cuidado com o meio ambiente. Muitas vezes trago o meu filho, Tiago, e ele é muito participativo, gosta de ajudar, de carregar os materiais, e vai aprendendo desde já que é importante a gente reciclar o material que usa", contou o morador.

Flávio e Tiago são moradores do Barro Vermelho e são usuários da moeda social | Foto: Layla Mussi

Novos Ecopontos

O Ecoponte mais recente foi inaugurado na última sexta-feira (16), na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto. O novo espaço funciona em um contêiner instalado na praça, e, de lá, os resíduos serão separados e levados por um caminhão para os outros Ecopontos, onde, ao final, serão encaminhados para empresas de reciclagem.

De acordo com Edson Leal, secretário de Conservação, em declaração durante a inauguração do Ecoponto do Zé Garoto, mais dois Ecopontos estão em planejamento: um no Alcântara e outro na unidade de Tribobó do Sest Senat.

Vale destacar que o Ecoponto venceu a etapa estadual do XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), que ocorreu em março de 2024, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. Os primeiros dois ecopontos existentes na cidade reciclaram mais de 400 toneladas de materiais.

Serviço:

- Ecoponto Barro Vermelho: R. Lúcio Tomé Feteira - Barro Vermelho, São Gonçalo.

- Ecoponto Santa Luzia - Rua Visconde Seabra - Santa Luzia - São Gonçalo

- Ecoponto Zé Garoto - Praça Estephânia de Carvalho - Zé Garoto- São Gonçalo

. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h