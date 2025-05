Obras de revitalização da nova orla avançam na Praia das Pedrinhas

As obras na Praia das Pedrinhas seguem avançando. Já é possível passar pelo local e ver a preparação do alicerce que dará sustentação à nova orla, com calçadão, decks pergolados e uma arquibancada para contemplação. A obra, que está sendo feita pela Prefeitura de São Gonçalo, irá revitalizar um dos mais belos cartões-postais da cidade.

Neste momento, está sendo feita a escavação para o preparo da base de sustentação da arquibancada, com a construção de uma contenção que impedirá a ação da maré junto a tanques, que irão elevar a faixa de areia da praia ao nível do calçadão.

De acordo com Rafael Teixeira, engenheiro responsável pela obra, a etapa atual contempla a fase de infraestrutura, necessária para o preparo da estrutura de concreto.

"De modo geral, a obra de revitalização da Praia das Pedrinhas contempla uma fase de infraestrutura e outra de estrutura. Hoje, nós estamos na fase de infraestrutura para fazer a estrutura, que é um muro de arrimo [muro de contenção]. Esse muro de concreto vai sustentar uma faixa de aterro para que os visitantes da praia possam acessar a água a uma distância menor. Hoje, estamos num processo de escavação, removendo um solo ruim e fazendo reforço com rachão [pedra de grande dimensão]. Depois desse reforço, colocaremos uma camada de brita corrida e faremos um concreto chamado 'magro', para depois fazer a estrutura", explicou o engenheiro.

O projeto prevê a requalificação do calçadão criando espaços de permanência e convivência. A faixa de areia elevada ficará mais próxima dos frequentadores. O novo calçadão irá abrigar mesas com guarda-sóis, brinquedos com temática náutica, bem como outros usos associados à atividade turística da orla. Também haverá áreas intercaladas de paisagismo com árvores de várias espécies.

"Essa obra é dividida em quatro etapas. Estamos na primeira etapa, que contempla 60 metros e assim sucessivamente nas próximas etapas, completando um total de 180 metros, para depois iniciarmos a fase de urbanização. Nos próximos 30 dias estaremos fazendo a concretagem desses primeiros 60 metros de muro de arrimo", completou o engenheiro responsável pela obra.

A secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana, detalhou as intervenções que irão transformar a orla.

"Os tanques de areia foram pensados para funcionar como uma elevação da faixa de areia no nível do calçadão, protegido da flutuação da maré. O intuito é valorizar e incentivar a ambiência de praia, favorecendo o acesso e sua utilização como local de estar e de contemplação privilegiado para ver a Baía de Guanabara e o pôr do sol. O novo calçadão também contará com a instalação de pergolados para garantir áreas sombreadas, em especial por parte daqueles que frequentam os bares e restaurantes da localidade", disse.

A primeira parte da obra, do lado esquerdo, já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio.

Vale destacar que, enquanto as obras da Praia das Pedrinhas estão ocorrendo, os bares e restaurantes da orla seguem funcionando normalmente.

Toda a orla está sendo revitalizada desde julho de 2024. A intervenção possui um investimento de quase R$ 5 milhões. A captação de recursos para a realização do projeto foi feita pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Turismo.

O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural.