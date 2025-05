Transportes realiza reordenamento viário no entorno da Praia das Pedrinhas

Trânsito no entorno da Praia as Pedrinhas terá grande alteração - Foto: Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo está realizando um reordenamento viário das vias do entorno da Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo. As alterações têm como objetivo promover a segurança viária, a mobilidade urbana e a organização do tráfego local e também são uma consequência das obras de revitalização que estão acontecendo na orla.

A partir de agora, os sentidos de circulação das vias situadas no entorno da orla da Praia das Pedrinhas passam a ser os seguintes:

– A Rua Magalhães Bastos terá sentido único, em direção à Rua Ribeiro;

– A Rua Nova Jersey terá sentido único, em direção à Rua Ponta Grossa;

– A Rua Tocantins terá duplo sentido de circulação;

– A Rua Ponta Grossa terá sentido único no trecho compreendido entre as ruas Nova Jersey e Magalhães Bastos;

– A Rua Ponta Grossa terá duplo sentido no trecho compreendido entre a Rua Nova Jersey e a interseção com a Rodovia Mário Covas;

– A Rua Ribeiro terá duplo sentido de circulação.

A partir de agora, fica proibida a circulação de veículos pesados (incluindo caminhões, carretas e similares) na orla da Praia das Pedrinhas, exceto veículos de emergência e de coleta de resíduos urbanos, devidamente autorizados. Já a circulação de veículos leves na orla está permitida de segunda a sexta-feira, sendo proibida aos sábados, domingos e feriados, com o objetivo de garantir a segurança dos frequentadores e pedestres locais.

As carretas, ônibus e demais veículos de grande porte deverão, obrigatoriamente, converter na Rua Magalhães Bastos, seguindo o novo sentido de circulação estabelecido.

Ficam regulamentadas as áreas de estacionamento ao longo do lado esquerdo da Rua Magalhães Bastos, conforme o novo sentido de circulação viária. Fica regulamentada também uma área específica para operação de carga e descarga destinada exclusivamente aos estabelecimentos comerciais da orla. Essa ação de carga e descarga só poderá ser realizada por veículos leves, em horários predeterminados. Esta área fica localizada na Rua Sérgio Martins de Carvalho, no trecho compreendido entre o número 610 e a Rua Ponta Grossa. Já caminhões pesados só poderão descarregar em uma área, que será determinada, próxima à praça da via.

Também foram regulamentados pontos de ônibus nos seguintes locais: na Rua Ponta Grossa, após a Rua Tocantins; e na Rua Magalhães Bastos, no trecho compreendido entre a Rua Tocantins e a Rua Nova Jersey. Os pontos de ônibus serão devidamente sinalizados com placas.

Vale ressaltar que, durante o período de obras, podem ocorrer interdições pontuais na Rua Sérgio Martins de Carvalho.