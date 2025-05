Morre Evanildo Bechara, um dos maiores gramáticos do Brasil, aos 97 anos

Morreu nesta quinta-feira (22), aos 97 anos, o professor, gramático e filólogo Evanildo Bechara. Ele estava internado no Hospital Placi, em Botafogo, no Rio de Janeiro e teve falência múltipla dos órgãos.

A morte foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição da qual Bechara fazia parte desde 2001. O velório está marcado para sexta-feira (23), no Petit Trianon da ABL, no Centro do Rio.

Evanildo Bechara nasceu em Recife, em 1928, e era uma das mais influentes figuras da gramática, referência para gerações de pesquisadores e professores da área. Entre seus prêmios estão as medalhas José de Anchieta e de Honra ao Mérito Educacional (da Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro), e a medalha Oskar Nobiling (da Sociedade Brasileira de Língua e Literatura).

Merval Pereira, presidente da ABL, lamentou a perda: "Evanildo Bechara era o maior especialista em língua portuguesa, com fama que ultrapassa nossas fronteiras. Foi o representante brasileiro na reforma ortográfica feita com Portugal. Além de tudo, era um professor generoso e uma pessoa íntegra e cordial."

A escritora Ana Maria Machado, também da ABL, lembra que foi aluna de Bechara na universidade: "Foi quando aprendi a admirar seu saber e suas qualidades de mestre, sempre confirmadas pela vida afora. Nos últimos vinte e três anos, em nosso convívio na Academia, pude apreciar sua doce gentileza e a finura de seu senso de humor agudo e muito peculiar. Deixa uma marca magistral indelével."

Outro colega de ABL, o diplomata e escritor Edgar Telles Ribeiro, lamentou a perda de um "grande intelectual e figura humana": "Ele sorria com aquele jeito modesto dele, um jeito tão doce e inesquecível, cada vez que eu creditava a seus livros ter sido aprovado em português no Vestibular do Rio Branco, de tão seguro que sempre me senti graças a seus ensinamentos…."



Professor emérito da UFF e da Uerj e Doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra, Bechara resumiu a sua contribuição para a gramática e a filologia em sua última entrevista para a imprensa, publicada no "GLOBO" em dezembro de 2023:

"Em primeiro lugar, foi a sistematização. Porque havia muita informação separada, mas não havia um trabalho de conjunto. Minha preocupação foi estabelecer um relacionamento entre a pesquisa científica e os resultados dessa pesquisa na orientação dos livros didáticos."