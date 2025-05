Universo/Niterói sedia III Seminário de Marketing e Inovação

O evento , realizado no Campus de Niterói, no centro da antiga capital, foi aberto aos estudantes de outras áreas e também ao público em geral - Foto: Enzo Britto/O São Gonçalo

O evento , realizado no Campus de Niterói, no centro da antiga capital, foi aberto aos estudantes de outras áreas e também ao público em geral - Foto: Enzo Britto/O São Gonçalo

Os alunos do Terceiro Período do Curso de Administração da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) realizaram, na noite da última quarta-feira (21), o III Seminário de Marketing e Inovação. O evento , realizado no Campus de Niterói, no centro da antiga capital, foi aberto aos estudantes de outras áreas e também ao público em geral. Nele especialistas com atuação destacada nas áreas de marketing, recursos humanos e varejo, foram convidados para palestrar e debater como a inteligência artificial e o uso de novas tecnologias têm transformado as estratégias e processos operacionais das empresas.

Um dos convidados foi o professor Max Tomaz Ferreira, também administrador de empresas e mestre em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, com 14 anos de experiência no ramo do varejo e áreas financeiras e comerciais de empresas, além de integrante do Conselho de Marketing da Associação de Supermercados do Estado do Rio.

Malu, Leandro e Max foram convidados para palestrar e debater como a inteligência artificial e o uso de novas tecnologias tem transformado as estratégias e processos nas empresas | Foto: Enzo Britto/O São Gonçalo

Alem dele, estiveram presentes o casal Leandro Condeixa e Malu Condeixa - fundadores e sócios da Dois no Varejo - empresa de Recrutamento e seleção especializada nessa área. Desde 2021, os dois atuam como mentores de RH dos Programas Impulso e Bleck Belt para redes de supermercado em todo o Brasil.

Os convidados interagiram com uma platéia atenta no auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), no Bloco A da Universo, mostrando suas experiências no mercado e apontando sugestões para enfrentar o impacto e vencer os desafios, em função das mudanças e da modernização constante.

O professor Alexandre Nunes, da Disciplina de Marketing e Inovação do Curso de Administração da Universo/Niterói, destacou a importância da iniciativa. "Estamos na terceira edição, sempre tentando trazer anualmente as questões que estão em evidência e que vão impactar o mercado de trabalho e o mundo dos negócios. Nesse último ano, acompanhando a ascenção da inteligência artificial em todas as áreas e profissões, chegamos à conclusão de que esse era um tema importante, para que os alunos do Curso de Administração, futuros gestores e líderes em empresas no mercado, entendessem como eles vão trabalhar com esse tipo de tecnologia quando saírem da universidade", declarou.