Jogos escolares chegaram a Rio Bonito no fim de semana

Depois de marcar presença no vôlei de praia, com atletas representando Rio Bonito na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, agora é a vez do futsal atrair os olhares e a torcida local. No próximo fim de semana (24 e 25/05), Rio Bonito será palco das competições de basquete, vôlei e futsal dos Jogos Escolares do Estado do Rio de Janeiro (JERJ). O evento é uma realização da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do RJ (FEERJ).

É muito gratificante ver os Jogos Escolares percorrendo diferentes regiões do nosso estado. Levar essa competição para diferentes municípios reforça nosso compromisso com a descentralização do esporte e garante que jovens talentos de todas as regiões tenham a oportunidade de competir, se desenvolver e representar suas escolas com orgulho – ressaltou o secretário de Esporte e Lazer do estado, Rafael Picciani.

O torneio de fustal acontece no Rio Bonito Atlético Clube. Já o basquete será no Complexo Esportivo Bonitão, na Cidade Nova, e o vôlei no Esporte Clube Fluminense, no Centro. Todas as competições começam às 8h.

Também no sábado, tem torneio de judô, em Araruama, e de badminton, em Pilares. No domingo, a competição de judô será em Queimados e de Handebol em Seropédica.

Nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, estudantes de 11 a 17 anos competem em 20 modalidades individuais e coletivas. As etapas classificatórias abrangem as cinco regiões do estado. Este ano, o torneio bateu recorde histórico de participação, com mais de 9 mil estudantes inscritos de escolas públicas e privadas de todas as regiões do estado, quase o dobro do recorde anterior, que era de pouco mais de 5 mil atletas.

Além de troféus e medalhas, os vencedores ganham a oportunidade de representar o Rio de Janeiro no Jebs, organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), e nos Jogos da Juventude, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O projeto não tem custo para as escolas e os alunos recebem um kit participante cedido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que também presta apoio logístico na competição.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) é responsável pelo fornecimento de água potável aos atletas durante os Jogos, em conformidade com a Lei da Hidratação, que obriga a oferta gratuita de água potável em eventos esportivos e culturais.