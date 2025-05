São Gonçalo aborda quase 400 motos em ação de fiscalização contra poluição sonora

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta noite de quarta-feira (21), quase 400 abordagens em uma nova ação de fiscalização para combater a poluição sonora causada por motos com escapamentos irregulares. Desta vez, as ações aconteceram nos bairros Vila Iara e Raul Veiga. A ação é uma reposta ao pedido da população para combater as motocicletas com canos barulhentos, descargas adulteradas e sem placa.

Ao todo, foram realizadas 396 abordagens, que resultaram na emissão de 34 autos de infração, 11 apreensões - oito motos foram reprovadas no decibelímetro e três estavam sem placa. A ação contou com agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Para o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos, as ações são um meio de combate que vem se mostrando eficaz por todo o município.

"Já realizamos diversas ações e seguiremos realizando por toda a cidade. Nossas ações de fiscalização já estão sendo efetivas. Estamos conseguindo apreender motocicletas com canos barulhentos, descargas adulteradas e sem placa. Vale destacar que as ações têm como objetivo dar mais qualidade de vida para os munícipes que, muitas vezes, têm que lidar com motos barulhentas no bairro onde moram", disse.

O objetivo da operação é intensificar as fiscalizações e coibir práticas que causam poluição sonora e perturbação. Durante a fiscalização, os agentes utilizam um decibelímetro, aparelho que mede a intensidade sonora em decibéis para identificar escapamentos fora dos padrões permitidos.

Prisão durante a ação - Durante a ação de fiscalização na Vila Iara, um homem tentou empinar a moto em via pública, próximo aos agentes, colocando em risco a integridade dos presentes. Ele tentou fugir, mas foi abordado pelas equipes da Guarda Municipal que estavam no local.

Ao ser verificada a documentação dele e da moto, foi constatado que ele não possuía carteira de habilitação. Foi, então, lavrado um auto de infração de trânsito por ele conduzir a moto sem carteira de habilitação e por empinar a moto em via pública, considerada uma manobra perigosa.

Sua moto foi apreendida e o suspeito foi levado para a 72ª DP (Mútua), sendo encaminhado para a 73ª DP (Neves) em seguida, onde o suspeito ficou detido pela prática de manobra perigosa gerando risco aos agentes.