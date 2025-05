Niterói e Maricá serão sede da vigésima quarta edição de congresso sobre renda básica; Saiba mais

A vigésima quarta edição do Congresso da Rede Municipal da Renda Básica (BIEN, sigla em inglês, Basic Income Earth Network), que será realizada em agosto deste ano, terá como sede as cidades de Niterói e Maricá. O evento acontece nos dias 25 e 26 em Maricá e de 27 a 29 de agosto em Niterói.

Durante o congresso, serão realizados debates sobre renda básica economia solidária e proteção social, colocando em foco as experiências maricaense e niteroiense e de outras cidades brasileiras que se tornaram referências na implementação dessas políticas.

Entre os renomados palestrantes confirmados estão Philippe Van Parijs (Bélgica), Aldaíza Sposati (Brasil), Pablo Yanes (México), Eduardo Suplicy (Brasil), Jorge Pinto (Portugal), Verena Loffler (Alemanha), Joaquim Melo (Brasil), Ariana Britto (Brasil), Sarath Davala (Índia) e Hilde Latour (Holanda). A programação completa ainda não foi divulgada.

Sobre o Congresso

O congresso começa em 25 de agosto com o Dia da América Latina, onde será proposto um encontro entre diferentes movimentos e organizações sociais, representantes políticos, gestores públicos e ativistas para discutir a agenda da Renda Básica Universal (UBI) na América Latina. Em Maricá, a sede da Universidade de Vassouras, no bairro Flamengo, será o local do encontro.

Já em 26 de agosto, o Dia do Início de Carreira, criado para apoiar acadêmicos emergentes no avanço de suas pesquisas e na contribuição para o discurso acadêmico sobre renda básica, irá oferecer uma plataforma única para pesquisadores em início de carreira se envolverem em discussões críticas e apresentarem pesquisas acadêmicas inéditas sobre renda básica e seu papel na construção de um futuro justo e sustentável.

Ao fim dos primeiros dois dias de congresso, Niterói recebe o evento com ainda mais debates, que devem acontecer no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), entre os dias 27 e 29. O evento convida pesquisadores a submeterem trabalhos acadêmicos, que estarão concorrendo também ao Prêmio Eduardo Suplicy.

Em 24 edições, é a segunda vez que o evento anual da BIEN acontece na América Latina, sendo a primeira em São Paulo, em 2010. Neste ano, o congresso contará com 400 expositores de vários países.

As políticas de renda básica nas cidades de Maricá e Niterói serviram como inspiração para que o congresso de 2024 fosse realizado no estado do Rio. Atualmente, sete cidades do estado adotaram programas de transferência de renda e criaram moedas locais, além das anfitriãs.

A BIEN é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1986, com sede no Reino Unido, com o objetivo de organizar conferências globais para discutir e disseminar pesquisas, políticas e ideias inovadoras.

Serviço:

- Dia da América Latina - 25 de agosto - Maricá

- Dia do Jovem Pesquisador - 26 de agosto - Maricá

- Congresso da BIEN - 27 e 28 de agosto - Niterói

Saiba mais em: www.bien2025.com.br.