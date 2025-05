Cláudio Castro anuncia novo concurso para o Theatro Municipal após 12 anos de espera

A direção do Theatro Municipal dará início aos trâmites para contratação da banca organizadora e elaboração do edital - Foto: Divulgação - Daniel A.Rodrigues

O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quarta-feira (21/5), a realização de um novo concurso público para a Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Após 12 anos sem concursos, o certame vai oferecer 110 vagas para cargos efetivos nas áreas artística, técnica e administrativa.

"Estamos resgatando o protagonismo cultural do nosso estado. O Theatro Municipal é um símbolo do nosso patrimônio e merece um corpo técnico à altura de sua história. Esse concurso é mais do que uma reposição de quadros - é um investimento na cultura fluminense, no talento dos nossos profissionais e na preservação de um dos maiores ícones culturais do Brasil. Vamos garantir que o Theatro continue sendo referência nacional e internacional em qualidade artística", declarou o governador Cláudio Castro.

Na última terça-feira (20/5), a Comissão da Secretaria de Fazenda - responsável por analisar os pedidos de despesas com base nas regras do Regime de Recuperação Fiscal - emitiu parecer favorável à realização do concurso.

Com a autorização, a direção do Theatro Municipal dará início aos trâmites para contratação da banca organizadora e elaboração do edital.

"Estamos muito felizes com o anúncio do concurso público para contratação de novos funcionários para os corpos artísticos, técnicos e administrativos do Theatro Municipal. É uma conquista que estávamos guardando há muito tempo e que certamente fortalecerá o trabalho da instituição quanto à realização da programação e à democratização do acesso à Cultura", disse a Presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino.