Prefeitura promove Desfile Cívico nos 211 anos de emancipação político-administrativa de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, celebra seus 211 anos de emancipação político-administrativa com o tradicional Desfile Cívico, que será realizado no dia 26 de maio. A concentração ocorrerá às 9h, na Rua Abreu Rangel, nº 115, em frente ao Colégio Estadual Elisiário Matta, no Centro de Maricá. O cortejo seguirá pelas ruas até as proximidades da Praça Orlando de Barros Pimentel, trazendo como tema este ano: “Construindo conhecimento, cuidamos da vida e do planeta”.

O evento vai reunir escolas, alunos, profissionais da educação e diversas entidades da cidade para uma grande manifestação de cidadania e integração. Serão mais de 80 unidades escolares de todos os quatro distritos, com mais 30.600 estudantes matriculados na rede pública, além da participação de escolas conveniadas e de instituições de ensino estaduais e particulares.

Serviço:

Desfile Cívico – 211 Anos de Maricá

Data: 26 de maio de 2025

Horário: 9h

Local: Rua Abreu Rangel, nº 115, em frente ao Colégio Estadual Elisiário Matta, Centro.