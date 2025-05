Maricá 211 Anos: ativações interativas mostram o futuro da cidade

A Prefeitura de Maricá está preparando uma série de atividades interativas e especiais na Praça Orlando de Barros Pimentel para comemorar os 211 anos de emancipação político-administrativa do município. A área pública no coração da cidade receberá cenografia e ativações especiais complementares a partir desta quinta-feira (22/05), às 17h.

As ações na Praça serão complementares à exposição ‘Casa das Utopias’, que será inaugurada no domingo (25/05). Unindo inovação e pioneirismo, serão instaladas ‘capsulas do tempo’ com inteligência artificial (IA) em formato de portas. Quando abertas, uma tela com personagens treinados por IA responderão perguntas para interagir com o público.

Três personagens representarão a materialização da Economia das Pessoas, conceito destacado pelo prefeito Washington Quaquá que norteia a transformação econômica local. Os personagens falarão sobre as ações focadas no empreendedorismo e no cooperativismo, ferramentas que serão trabalhadas para impulsionar a economia local.

Os moradores que participarem das ativações e, em seguida, acessarem a Casa das Utopias, ganharão chaveiros personalizados com uma palavra/frase que represente o novo momento da economia e política de Maricá. Também serão instalados pontos de hidratação.

Outras atividades previstas são a instalação de um letreiro instagramável em comemoração aos 211 anos de Maricá, também na Praça Orlando de Barros Pimentel, e a realização de um vídeo mapping na fachada do Mercado das Artes, em que elementos animados serão projetados nas paredes do local. Animações em homenagem à cidade e ao arquiteto Oscar Niemeyer vão embelezar a frente do espaço.

Espaço ‘Amar’

Para marcar o lançamento da marca ‘Amar’ (Alimentos de Maricá), a Companhia Maricá Alimentos S/A (Biotec) irá montar o ‘Espaço Amar’, um stand temático com exposição de produtos locais, horta comunitária e ação com um chef de cozinha.

A empresa foi fundada em 2022 e agora está em transição para se tornar Amar. A mudança reflete o caminho da empresa rumo à transformação em uma autarquia, que reunirá os projetos alimentares do município e terá uma marca regional para comercializar os produtos da agricultura familiar de Maricá e do Brasil.

No stand montado na Praça Orlando de Barros Pimentel, haverá a exposição de produtos da Amar. O objetivo é proporcionar que a população tenha contato com os novos artigos, que serão responsáveis por contribuir com a internacionalização da marca de Maricá.

Também será montada a ‘Estação Sensorial’, com recipientes com sementes para sentir texturas, aroma e pequenas degustações guiadas. Uma pequena trilha sensorial para as crianças também será instalada. Além das atrações, as hortas comunitárias de Maricá estarão presentes com a distribuição de hortaliças, legumes e vegetais ao longo dos dias de ativação.

A ativação também contará coma distribuição de brindes após participação dos munícipes no ‘Jogo da Memória Agroecológica’, em que os participantes precisarão fazer pares entre os alimentos produzidos pela Amar. Ao final do jogo, um papel-semente será entregue como brinde. A ideia é destacar a importância da agroecologia e do projeto de soberania alimentar da cidade.