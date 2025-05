Projeto Saúde em Movimento oferece aulas de Zumba no Pátio Alcântara

As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras. - Foto: Divulgação

As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras. - Foto: Divulgação

A zumba é uma das 18 modalidades gratuitas oferecidas pelo projeto Saúde em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg). A atividade, que une ginástica e danças latinas, é realizada por mais de 70 gonçalenses no Pátio Alcântara.

No shopping, as aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h20. Além deste núcleo, a modalidade pode ser encontrada no Amendoeira, Arsenal, Jardim Catarina, Vila Três e Vista Alegre.

“A Zumba é muito inclusiva, quem participa, se encontra dentro da dança. Aqui, muitas alunas têm problemas na vida pessoal e todas se abraçam. Nós fazemos aulas temáticas e eu trabalho diversos ritmos. Vejo que aqui elas conseguem extravasar e são muito felizes”, afirmou a professora, Bruna Lana.

A aluna Rita Souza, de 66 anos, faz a atividade há um ano e levou uma amiga para se inscrever.

“Eu perdi peso depois que vim, ajudou na minha qualidade de vida. A atividade é prazerosa e divertida. Nós temos contato com muitas pessoas e a Bruna é a melhor professora do mundo! E hoje ainda trouxe minha amiga para aula também”, afirmou.

Para participar de uma das modalidades é preciso ir até um dos núcleos, no horário da aula e contatar o professor ou a professora responsável. Confira todos os núcleos do projeto através do link: https://www.projetosgemmovimento.com.br/index.php

A aluna Fátima Brabo, de 70 anos, é moradora do bairro Alcântara e participa do projeto desde o início.

“Eu não sabia o que era zumba, me inscrevi e faço até hoje. Tenho uma limitação nos pés e desde que comecei aqui, no início do projeto, eu já melhorei muito. Só eu sei como é bom fazer essas aulas. Aqui, a gente faz amizade e não para de se mexer”, disse.