Menina é atropelada por caminhão na RJ-104, em São Gonçalo

Atropelamento aconteceu próximo ao viaduto do Alcântara - Foto: Reprodução

Uma adolescente morreu após ser atropelada na rodovia RJ-104, na altura do Coelho, em São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (21). A colisão aconteceu próximo ao viaduto do Alcântara; a vítima morreu no local.

Segundo relatos iniciais, a vítima estaria voltando de uma escola estadual na região. A identidade da vítima e as circunstâncias do acidente ainda não forma divulgadas. Agentes do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) foram acionados ao local. Procurados, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar ainda não tinham informações sobre o caso.

