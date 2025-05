Moradores temem queda de poste em Itaipu, Niterói; situação se mantém desde o ano passado após acidente de carro

Comerciantes e transeuntes da Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, denunciam a estrutura danificada de um poste na via, na altura do número 8567-8597. Eles temem a queda do poste e, consequentemente, a perda de fiações que podem prejudicar a rotina da população da área. Contatada pela reportagem, a concessionária Enel Rio informou que enviará um técnico ao local.

A base do poste está exposta, e é possível visualizar ferros retorcidos em meio a pequenos pedaços do concreto da calçada. Por causa da falta de apoio para sustentação, o poste está tombando para o lado. Segundo moradores, a situação perdura desde o ano passado, quando o poste foi atingido em um acidente de carro.

A base do poste está danificada | Foto: Enzo Britto

Leia também:

Banco de leite do Rocha Faria fortalece rede de cuidado com recém-nascidos



'Tá dominado!' Depois de rodar o mundo, funkeiro de São Gonçalo volta a sonhar com os palcos



A estrutura danificada está localizada em uma área de intensa movimentação de veículos e pedestres, já que fica em frente a uma casa de festas.

"A primeira vez que vi o poste daquele jeito foi em dezembro de 2024, quando fui à formatura do meu filho. Conversando com o segurança da casa de festas, ele me disse à época que houve um acidente e que o carro bateu e quebrou o poste, então estava daquele jeito há bastante tempo. No domingo passado, eu retornei à casa de festas e o poste continua quebrado", contou o empresário Luis Felipe Brito, 42.

O poste foi danificado após um acidente de carro em 2024 | Foto: Enzo Britto

Além do risco de queda e acidente, também há a preocupação em relação à fiação que, se danificada, pode causar prejuízos à rotina da população do entorno.

"Eu acredito que é um risco grande, pois são fios de alta tensão. Passam várias pessoas ali embaixo, inclusive mães e pais com crianças em carrinho, que foi o nosso caso", disse.

Os fios de alta tensão preocupa os pedestres | Foto: Enzo Britto

Procurada, a Enel Rio, concessionária responsável pelos poste a região, informou que "que já está com um técnico a caminho do local para avaliar a estrutura do poste e providenciar os reparos necessários."

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca