Banco de leite do Rocha Faria fortalece rede de cuidado com recém-nascidos

Izânia Maria, mãe de quatro filhas, é umas das colaboradoras mais frequentes do banco de leite do Hospital Rocha Faria - Foto: Divulgação/ Maria Júlia Goulart/HMRF

O leite materno é essencial para a recuperação e o desenvolvimento saudável de recém-nascidos, principalmente os prematuros e de baixo peso. No Dia Mundial da Doação de Leite Humano, celebrado ontem, e nesta semana, o Banco de Leite Maria Leonor Inocêncio Soares, do Hospital Municipal Rocha Faria, reforça a importância da doação e a necessidade de manter seu estoque abastecido.

A unidade recebe, em média, 18 litros de leite por mês — quantidade ainda insuficiente para atender à demanda. Essa realidade reflete o cenário nacional. Mesmo com o crescimento de 8% nas doações em 2023, com 253 mil litros coletados em todo o país, o volume corresponde a apenas 55% da necessidade real.

Para ampliar o acesso à doação, o banco de leite oferece coleta domiciliar em bairros próximos ao hospital. “A doação de leite humano é fundamental para recém-nascidos em condições mais frágeis. Um único frasco de 200 ml pode alimentar até dez bebês”, explica a nutricionista da unidade, Arine França. Segundo ela, o serviço inclui exames, entrega de kits e a coleta dos frascos na casa das doadoras.

Uma das colaboradoras frequentes do banco de leite é a moradora de Santíssimo, Izânia Maria Barbosa, 33 anos. Mãe de quatro filhas, ela conheceu o serviço durante a segunda gestação e, desde então, realiza doações regulares. Hoje, com a recém-nascida Isabela, Izânia participa da terceira rodada de doações.

“É gratificante ver o impacto que meu leite tem na vida de outros bebês. Se posso ajudar, por que não? Ainda mais quando o banco vem até a minha casa buscar”, conta Izânia, que produz leite em volume maior que a necessidade da filha e encontrou no hospital uma forma de transformar esse excedente em solidariedade.

O presidente da RioSaúde, empresa pública da Prefeitura do Rio que administra o hospital, Roberto Rangel, destaca que o leite humano pode reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis. “É o melhor alimento para os recém-nascidos. Protege contra infecções e contribui para o desenvolvimento físico, psicológico e emocional”, afirma.

Além do leite materno, o banco também precisa de frascos de vidro com tampas plásticas, utilizados para o armazenamento. As doações podem ser agendadas pelo telefone (21) 2088-4500, ramal 5024, ou pelo WhatsApp (21) 96523-2227.

Serviço:

Banco de Leite Maria Leonor Inocêncio Soares – Hospital Municipal Rocha Faria

Funcionamento: de segunda a domingo, das 7h às 19h.