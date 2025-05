Após CPI das Bets, Virginia Fonseca anuncia academia de luxo com investimento de R$ 5 milhões

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 26 anos, divulgou nesta terça-feira (20) que, em breve, vai inaugurar uma franquia de academia de alto padrão. O anúncio foi feito por meio do Instagram, quando a famosa respondeu à pergunta de um seguidor sobre a possibilidade de lançar uma rede fitness.

"Quem sou eu pra guardar segredo, né? Sim! No mês de junho, vou mostrar um pouco mais da academia pra vocês", escreveu a influenciadora em um story.

A franquia de academia de alto padrão terá o nome de WP Gym, e a primeira unidade será inaugurada em Goiânia, perto do Shopping Flamboyant. O local recebeu um investimento inicial de R$ 5 milhões. De acordo com Virgínia, o objetivo é oferecer uma estrutura de alto padrão.

A novidade chega ao público poucos dias após Virginia prestar depoimento na CPI das Bets, que apura o setor de apostas online no país. A influenciadora foi ouvida no último dia 13, quando explicou detalhes de seu contrato milionário com a empresa Esportes da Sorte.



"O que aconteceu foi o seguinte: fechei meu contrato com a Esportes da Sorte e esse valor que eles pagavam, se eu dobrasse o lucro deles, eu recebia. Nunca teve isso de perda dos seguidores. Esse valor nunca foi atingido, nunca ganhei nada. Se eu dobrasse o lucro, eu recebia 30% a mais da empresa. Não cheguei a isso. Isso era um contrato padrão", explicou Virgínia.

Ao ser questionada sobre o papel das apostas no vício dos seguidores, a influenciadora respondeu com base em uma reflexão pessoal: "O vício sempre existiu. Em várias áreas, né? Meu pai era viciado em bebida alcoólica. Claro, vou ficar reflexiva em relação a isso. Vou ver o que vocês, na CPI, vão fazer, e vou fazer", disse.