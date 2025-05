São Gonçalo promove mais um evento de inclusão e prestação de serviços

A fim de garantir uma tarde de alegria e serviços gratuitos para mães PCDs e mães de pessoas com deficiência, a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Gonçalo, junto à Coordenadoria Municipal de Acessibilidade e Inclusão (Comai), realizou a terceira edição do “Mães PCDs em Foco”. A ação aconteceu nesta terça-feira (20), no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping.

Durante o evento, alusivo ao Dia das Mães, as participantes curtiram muita música e animação e receberam serviços de saúde física e mental, auriculoterapia, massoterapia e embelezamento com trancista, maquiadora e designer de sobrancelhas.

“Fico muito feliz em receber todas aqui! Produzimos, com muito carinho, um momento de lazer, cuidado e socialização para que todas se sintam bem. Espero que tenham aproveitado ao máximo!”, disse o advogado Cristiano Moreira, coordenador da Comai.

Além dos serviços ofertados, foram sorteados diversos brindes para as mães, que trocaram experiências e também aproveitaram um café da tarde. A moradora do Engenho Pequeno, Débora Pontes, de 41 anos, mãe da pequena Maya Soares, de 3 anos, garantiu que achou o evento muito bacana.

“Acho muito legal e importante que a Prefeitura faça ações como essa. Eu nunca tinha vindo em um evento voltado às pessoas com deficiência antes, ainda mais para nós, mães, que estamos sempre na luta e muitas vezes não temos tempo para o autocuidado,” disse.

Cabe destacar que a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência realiza atendimentos, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no Espaço da Inclusão, no segundo piso do Partage Shopping, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro.