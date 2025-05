Maricá vai sediar 1ª Assembleia da Associação de Cidades e Municípios do BRICS+

Maricá no centro do debate mundial. Esse será o cenário entre os dias 26 e 28 de maio, quando o prefeito Washington Quaquá será o anfitrião da primeira Assembleia da Associação de Cidades e Municípios do BRICS+.

O objetivo do evento trazido por Quaquá a Maricá é aumentar a influência do grupo, do qual faz parte o Brasil, no cenário geopolítico global. Com a reunião, as cidades do bloco pretendem unir forças para defender pautas no âmbito internacional.

No evento, na Arena da Barra (Barra de Maricá), será aprovado o estatuto da associação, com o objetivo de dar mais peso às nações do Sul Global.

O prefeito de Maricá também é presidente da Associação Brasileira de Municípios (ABM) e vai receber diversas autoridades internacionais. Entre elas, está o prefeito de Kazan, na Rússia, e atual presidente da Associação de Cidades e Municípios dos BRICS+, Ilsur Metshin.

No encontro, será produzida também uma carta com o posicionamento das cidades e municípios do BRICS+. O documento será entregue posteriormente por Quaquá e por Ilsur Metshin a chefes de governo e de estado.

A Associação de Cidades e Municípios do BRICS+ é uma coalizão voluntária de municípios, associações nacionais de autoridades locais, cidades e outras entidades dos países do grupo. Estarão presentes prefeitos, prefeitas e dirigentes de associações nacionais da Rússia, China, Índia, África do Sul, Brasil, Irã, Etiópia, Indonésia, além de outros convidados da América Latina, da Turquia e do Nepal.

O que é BRICS+?

BRICS+ é um grupo de países de economias emergentes, anteriormente conhecido como BRICS, e que agora inclui novos membros como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, além dos países originais como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O “+” indica justamente a expansão desse grupo para incluir outros países e aprofundar a cooperação econômica e desenvolvimento em conjunto.