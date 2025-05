Bienal do Livro: Passageiros do metrô recebem 2.500 livros em ação gratuita

Em meio a uma rotina corrida, principalmente no horário da manhã, passageiros do MetrôRio receberam uma surpresa que trouxe leveza à sua viagem nesta terça-feira (20): receberam livros de forma gratuita em uma ação da Bienal do Livro.

Com páginas repletas de aventuras, romances, clássicos e narrativas infantis, 2.500 livros foram distribuídos gratuitamente em estações estratégicas, como Pavuna, Uruguai, Botafogo e Jardim Oceânico.

A iniciativa reuniu dezenas de editoras, mobilizadas pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela GL events Exhibitions, organizadora da Bienal do Livro Rio. A ação faz parte da 4ª edição do projeto “Embarque na Leitura”, uma parceria entre a Bienal e o MetrôRio.

A distribuição de livros marca o início da movimentação da cidade para a Bienal, que acontece de 13 a 22 de junho, no Riocentro.