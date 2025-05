Tubarão é flagrado por surfistas em praia da Barra da Tijuca

Uma visita inesperada surpreendeu surfistas na manhã do último domingo (18), na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Durante uma aula de surf no Posto 5, um tubarão foi visto nadando próximo à arrebentação.

As imagens do animal foram registradas pelo fotógrafo Juan Duarte, filho do instrutor de surf Pablo Duarte. Segundo Pablo, ele percebeu as barbatanas do animal a cerca de 50 metros da areia, na região conhecida como outside [área mais afastada da arrebentação, onde os surfistas aguardam as ondas] e imediatamente retirou os alunos da água por precaução.

Enquanto os alunos retornavam a areia, Juan pegou sua câmera e conseguiu registrar o tubarão bem próximo. Segundo seu relato, o animal tinha em média 2,5 a 3 metros de comprimento. Apesar do susto, ninguém se feriu.