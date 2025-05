Carro explode em posto de gasolina na Baixada Fluminense

Um carro explodiu enquanto o motorista estava abastecendo em um posto de gasolina, na Avenida Felipe Salomão, no bairro Austin, em Nova Iguaçu, na manhã desta terça feira (20). No acidente, quatro pessoas ficaram feridas.

O veículo que explodiu, transportava botijões de gás. Devido o impacto, o para-brisa do carro chegou a parar no teto do estabelecimento. Imagens que circulam nas redes sociais, mostram o posto completamente destruído.

O Corpo de Bombeiros, foi acionado por volta das 10h24 da manhã. Três vítimas tiveram ferimentos leves enquanto uma quarta pessoa teve machucados moderados, todos foram encaminhados ao hospital por equipes do Samu.