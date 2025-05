Acadêmicos de Niterói abre inscrições do workshop seletivo para ala de passistas

Rumo a um grande desfile no carnaval de 2026, a Acadêmicos de Niterói promoverá um worskshop seletivo para ala de passistas. Sob o comando de Kellyn Rosa, o encontro tem o objetivo definir o elenco que estará com a escola nesta estreia do Grupo Especial. A seleção acontecerá no dia 22 de junho, às 11h, no Clube Fluminensinho.

O workshop é destinado ao público geral, para os passistas antigos e os novos candidatos, todos acima de 16 anos. Lembrando que em caso dos menores de idade é obrigatória a presença de um responsável legal durante todo o processo. As inscrições acontecem através do link https://encurtador.com.br/CDjwy que contém todas as informações.

Para o dia do workshop:

- Vestimenta: roupas confortáveis e dentro das cores da escola de samba

- Salto (mulheres) | Sapato Social (homens);

- Levar água, algo leve pra lanche, etc (sendo dinâmica de movimentação e dança cresce a importância de cuidado com esse item)