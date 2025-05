São Gonçalo promove exposição com foco na educação para um trânsito mais seguro

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, apresenta a exposição “Futuros Motoristas”, que acontece até o dia 30 de maio, no terceiro andar do Shopping Partage, das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira. A mostra integra a campanha Maio Amarelo 2025, cujo tema deste ano é “Desacelere”. Seu bem maior é a vida”.

A exposição reúne os trabalhos desenvolvidos por alunos das escolas Menino Jesus, Luiz Gonzaga e Castelo Branco, que participaram de atividades de conscientização nas escolas promovidas pela secretaria. A proposta é influenciar desde cedo os futuros condutores a adotarem atitudes mais responsáveis no trânsito, visando à redução de acidentes, feridos e mortes.

“Durante nossas visitas às escolas, refletimos com os alunos sobre o número de acidentes que tem aumentado, então é com novas gerações que precisamos dialogar para que a mudança aconteça. Essa exposição é um exemplo do poder da educação como ferramenta de transformação no trânsito”, afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, Fábio Lemos.

Leia também!

RJ-127 (Serra de Paracambi) será interditada entre os dias 20 e 25 para início da montagem de ponte na rodovia



Neymar Jr. exibe novo visual em final da Kings League Brazil e vira alvo de críticas nas redes

Além dos trabalhos escolares, o público poderá conhecer tecnologias aplicadas à mobilidade urbana, como um novo modelo de controlador de semáforo que está sendo implantado no trecho do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada). O equipamento é capaz de otimizar o fluxo de veículos e permite manutenção remota via celular, contribuindo para a fluidez do trânsito na cidade.

A exposição também funciona como um ponto de atendimento ao público, para tirar dúvidas sobre serviços e projetos do departamento.