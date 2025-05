Neymar Jr. exibe novo visual em final da Kings League Brazil e vira alvo de críticas nas redes

Neymar Jr. marcou presença na final da Kings League Brazil neste fim de semana e chamou atenção pelo novo visual. O jogador do Santos, que também é presidente da equipe FÚRIA — campeã do torneio —, apareceu com tranças consideravelmente mais longas do que as que já usou anteriormente.

A mudança de visual rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou uma enxurrada de comentários, a maioria com tom crítico. “Mudou de profissão, virou rapper, é o Drake”, escreveu uma internauta. “O pior é que ele acha que está abafando”, ironizou outro. “Nossa, ele é muito ridículo”, opinou um usuário. “Horrendo”, resumiu mais um.

As críticas não se limitaram apenas ao visual do jogador, mas também sobre sua postura em campo. "Achei que tava indo para lutar um MMA kkkkk", escreveu um, "Muda o visual e só não muda a postura. Jogar zero", opinou outro internauta.

Apesar da participação ativa como dirigente da FÚRIA, Neymar não entra em campo pelo Santos há mais de um mês. A expectativa, no entanto, é que ele volte a acompanhar a equipe nos próximos dias.