RJ-127 (Serra de Paracambi) será interditada entre os dias 20 e 25 para início da montagem de ponte na rodovia

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) vai interditar a RJ-127, na altura da Serra de Paracambi, entre os dias 20 e 25, em horário integral, para o início da montagem da nova ponte de 150 metros no trecho. A estrutura foi construída para substituir o trecho que desabou durante as chuvas. Durante esse período, o sistema Pare e Siga será suspenso, impossibilitando o tráfego nos dois sentidos da via. A montagem do novo equipamento requer o uso de maquinário de grande porte e caminhões pesados para transporte das vigas, o que impossibilita a liberação parcial da pista.

A orientação é que o motorista use como alternativa, durante a interdição da Serra de Paracambi, a BR-116 (Rodovia Presidente Dutra) e a RJ-125, passando pela RJ-121 para acessar a RJ-127, em Vassouras. Outra rota alternativa é a serra das araras, passando pela RJ-145, em Piraí, e seguir até a RJ-133, em Mendes O presidente do DER Pedro Ramos destacou a importância do trabalho de recuperação da via para a liberação do tráfego e segurança dos motoristas.

"Estamos trabalhando para a liberação de uma rodovia importante para quem depende desse trajeto. Essa ponte irá trazer ainda mais segurança aos motoristas, já que parte do trecho foi danificado pelas chuvas", comentou o presidente do DER.

Além da ponte, o Departamento realiza obras em mais de 13 quilômetros de via, com contenção de encostas em 22 pontos, entre Paracambi e Mendes, para a recuperação total do trecho. Seis contenções já foram concluídas e outras três estão em fase final. Entre os serviços executados estão drenagem, pavimentação, implantação de quatro quilômetros de barreiras new jersey e a plantação de sete mil mudas de árvores. Uma escada hidráulica com 92 metros de extensão foi construída para direcionar águas da chuva e diminuir os riscos de deslizamentos na pista.

Rodovia passou por melhorias no asfalto e obras de prevenção à desastres climáticos

O DER concluiu recentemente a obra de recuperação do pavimento e sinalização da RJ-127, no trecho entre a BR-116 até a entrada de Paracambi, em uma extensão de 12,5 quilômetros. Foram R$10 milhões em investimento para melhorar as condições desse trecho da rodovia, que passa dentro do município.

Além disso, outras seis contenções de encostas foram entregues em janeiro de 2024. As obras ocorreram em pontos estratégicos da via, que agora deixam os trechos mais seguros para motoristas. O investimento foi de mais de R$54 milhões. Morador de Paulo de Frontin há mais de 30 anos, o operário André Luiz de Lima enfatizou o benefício que as obras irão levar para a família, além dos outros moradores.

"Com a evolução dos serviços está melhorando o deslocamento da minha família e de todos os moradores aqui de Paulo de Frontin. Acredito que quando as obras terminarem tudo ficará muito bom, porque o transporte vai normalizar", ressaltou.