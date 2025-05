Saúde de São Gonçalo reforça ações para vacinação contra sarampo e gripe

Em mais uma iniciativa da estratégia da ação de bloqueio contra o sarampo, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo vai levar a vacinação para o Shopping Partage nesta semana, segunda (19) e terça-feira (20), das 9h às 16h. Equipes da Coordenação de Imunização vão vacinar os gonçalenses aptos não só para a vacina contra o sarampo, mas também com o imunizante contra a gripe.

A vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, rubéola e caxumba, pode ser aplicada nos gonçalenses entre seis meses e 59 anos que ainda não estejam imunizados. As crianças com mais de sete anos podem iniciar ou completar com duas doses, de acordo com a situação vacinal.

Em adultos, esta vacina pode ser aplicada em duas doses até 29 anos e uma dose para as pessoas de 30 a 59 anos. Os profissionais de saúde devem tomar duas doses, independente da idade. O intervalo entre as doses deve ser de, no mínimo, 30 dias.

A vacina contra a gripe está liberada para todo o público com mais de seis meses. Ela é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B.

As duas vacinas podem ser aplicadas simultaneamente. As contraindicações são para pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores. Os gonçalenses com febre ou com coronavírus também devem adiar a vacinação até a resolução do caso.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até as 15h30.

Vale lembrar que os dois imunizantes também estão disponíveis em 59 unidades de saúde com sala de vacina que vacinam de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 13h, exceto feriados.

A subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane, alerta para a importância da vacinação. “A vacinação é super importante para proteger a sua saúde e a de quem está ao seu redor. Essas vacinas ajudam a prevenir a forma mais grave das doenças, complicações e até hospitalizações. Além disso, ao se vacinar, você também contribui para a imunidade coletiva, ajudando a proteger quem não pode se vacinar, como pessoas com certas condições de saúde. Manter suas vacinas em dia é uma atitude inteligente e responsável para garantir uma comunidade mais saudável e segura para todos”.