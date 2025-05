Família faz apelo por informações sobre idoso desaparecido no Cafubá, em Niterói

A família do idoso Suélio Corrêa dos Santos, de 77 anos, desaparecido desde a tarde deste domingo (18), faz um apelo por informações que possam levar ao seu encontro. Morador de uma casa de repouso no bairro Cafubá, em Niterói, Suélio, que possui demência e lapsos de memória, fugiu do local entre 13h e 14h, vestindo calça jeans, tênis e camisa branca.

Desesperada, a filha do idoso, junto a outros familiares, pede ajuda para localizá-lo.

"Ele está há 15 dias morando em uma casa assistida de permanência de idosos. Lá ele dormia em um quarto particular, tinha toda a assistência médica de geriatra, enfermeiras 24h, fisioterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional, psicóloga. Atividades de música terapia, física, todo um trabalho para os idosos que não têm mais condições de morarem sozinhos. Ele saiu com a carteira com seus documentos pessoais, mas não possui dinheiro, nem cartões de crédito e nem de banco. Estamos sem dormir nessa aflição sem notícias dele e precisamos de ajuda para encontrá-lo", contou Tatiana, filha do idoso.

Leia também

Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta segunda-feira (19)

Saúde de São Gonçalo reforça ações para vacinação contra sarampo e gripe



Ainda segundo relatos de parentes, no domingo (18) ele teria almoçado e avisado às enfermeiras de que iria para o quarto descansar, sendo levado por elas para o local. Porém, pouco tempo depois, ele se arrumou, achou uma escada e pulou o muro dos fundos da casa de repouso.

"Lá não é uma retenção, se eles querem sair, eles avisam as enfermeiras, que contactam os responsáveis, como eu, a filha, e a gente leva ele para passear ou diz quem irá levá-lo. E ele sabia que lá era só uma nova moradia, não uma prisão. Então em nenhum momento estamos responsabilizando o local, porque ele foi colocado no quarto, e tinha noção de que ali era apenas um lugar diferente, onde estava acompanhado de pessoas que poderiam ajudá-lo", explicou Tatiana.

Agentes da Guarda Municipal de Niterói divulgaram um cartaz, que também foi repassado à agentes do programa Segurança Presente, para auxílio nas buscas pelo idoso.

Cartaz divulgado pela Guarda Municipal de Niterói | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização de Suélio deve entrar em contato com a família pelo número: (21) 98415-5408.