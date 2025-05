Mobilização pelo ‘Maio Amarelo’ reúne dezenas de pessoas em SG

Com o slogan “Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes”, a mobilização, organizada pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Dia 18 de maio), reuniu cerca de 100 pessoas, na Praça Luiz Palmier (Rodo), no Centro (SG).

A ação teve o objetivo de alertar a população sobre o ‘Maio Laranja’ e o enfrentamento aos crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes em todo o Brasil. No país são registrados, em média, 125 de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes a cada 24 horas, segundo dados levantados pela Fundação Abrinq.

Leia também:

Vendedor ambulante recupera isopor apreendido do carro da Seop

Neymar sofre provocação durante final da Kings League: 'Vai jogar a Série B'

A manifestação em São Gonçalo contou com a participação de integrantes e usuários de diferentes projetos do MMSG | Foto: Divulgação

A manifestação em São Gonçalo contou com a participação de integrantes e usuários de diferentes projetos do MMSG, entre eles o Neaca: Tecendo Redes, que conta com a parceria da Petrobras, e atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e/ou sexual; o Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência (NACA) e o RECRIA (Risco Social), ambos com apoio da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).

Durante a mobilização, os manifestantes usaram faixas, cartazes, e distribuíram panfletos nas ruas e semáforos em frente à Praça Luiz Palmier e ao Partage Shopping, no Centro. Foram montadas tendas e realizadas oficinas de pintura, declamação de poesias e orientações à população sobre as violações sexuais. A ação foi embalada por músicas temáticas, em alusão à proteção e direitos das crianças e adolescentes, e contou com a participação dos bonecos da Turma da Arana.

“Nosso recado à população é para não se omitir e denunciar às violências. Os abusos e à exploração sexual não podem ficar impunes, sobretudo os casos envolvendo crimes virtuais, quando crianças e adolescentes, à revelia dos pais, são vítimas de criminosos dentro de suas casas”, alerta Marisa Chaves, gestora e coordenadora do MMSG.

“O objetivo é sensibilizar as pessoas para importância da temática”

Para a psicóloga Cristiane Pereira (Coordenadora técnica do NEACA/SG), o objetivo da manifestação é sensibilizar e levar informações à população sobre esses tipos de violências.

“Dificilmente alguém pesquisa sobre o que é um abuso ou exploração sexual. Daí a necessidade de, a cada ano, usarmos o Maio Laranja para levar informações sobre esses tipos de violências. O objetivo é sensibilizar as pessoas para importância do problema que tem em nosso município. Além disso, trazer o assunto para o espaço público é necessário, pois ajuda a desmitificar a temática e ajudar no acolhimento às vítimas”, ressalta Pereira.

“Dar visibilidade é uma forma combater e prevenir as violências”

A coordenadora técnica do NACA/SG, Lívia Gaspary, destacou a importância de dar visibilidade ao combate às violências contra as crianças e adolescentes.

“O 18 de maio é uma data importante para nossa luta no combate e prevenção à exploração sexual. O NACA/SG atua diretamente no atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica intrafamiliar e sexual extrafamiliar. Temos uma equipe multidisciplinar que, através de uma escuta qualificada, realiza atendimentos às supostas vítimas e familiares. Dar visibilidade ao problema é uma forma combater e prevenir as violências”, explica Gaspary.

Data simbólica surgiu após assassinato de menina em 1973

Marco simbólico desde 2000, a mobilização remete ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, datada em 18 de Maio, tendo como referência à trágica morte da menina Araceli Cabrera Crespo, que, em 1973, com apenas 8 anos, foi violentada e morta, na região de Vitória, no Espírito Santo (ES).

Crianças e adolescentes correspondem a 73,8% dos casos de violência sexual no Brasil

De acordo com os dados obtidos pela Fundação Abrinq, a violência sexual no país é um problema que afeta majoritariamente as crianças e os adolescentes. Em 2023, por exemplo, das 62.091 notificações recebidas, mais de 45 mil tinham como vítima pessoas com menos de 19 anos de idade. A proporção corresponde a 73,8% - isto é: em média, a cada quatro casos de violência sexual no Brasil, em três a vítima é criança ou adolescente. Cerca de 70% dos casos ocorrem dentro de casas e, aproximadamente, 80% tem o envolvimento de parentes ou pessoas conhecidas das vítimas.

O serviço disque 100 é o canal para denunciar o abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. O dique 100 funciona 24 horas por dia

Atendimentos às vítimas de abusos e violências domésticas em três municípios

Atendimentos em três municípios

Organizado pelo MMSG, o projeto NEACA:Tecendo Redes, iniciado em 2024, com a parceria da Petrobras, por meio da Programa Petrobras Socioambiental, atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).

NACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 215, Zé Garoto. (2606-5003/989004217)

RECRIA - Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NACA (Niterói)- Av. Ernani do Amaral Peixoto, 116 - sala 401 - Centro, Niterói. (2719-8862 / 965211716)