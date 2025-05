Vendedor ambulante recupera isopor apreendido do carro da Seop

Um vendedor ambulante chamou a atenção ao recuperar um isopor que havia sido apreendido por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), depois do jogo entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, neste domingo (18).

O material de trabalho do homem havia sido depositado pelos agentes dentro da caçamba de um carro da Seop, que passava lentamente pela rua. Então, o vendedor aproveitou o momento e se aproximou retirando uma caixa de isopor de dentro da caçamba e saiu correndo.

A cena inusitada foi gravada por uma mulher que, ao ver a fuga do homem, começou a rir. As imagens não revelam qual foi o desfecho do caso e nem se os agentes conseguiram encontrar o homem e recuperar a caixa de isopor.

🚨MARACANÃ: apreendeu o isopor do ambulante, e o mesmo recuperou Botafogo X Flamengo.



O clássico terminou 0x0 pelo Campeonato brasileiro. pic.twitter.com/qa9iXFICNa — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) May 19, 2025

Brigas no clássico

As torcidas do Flamengo e do Botafogo causaram brigas e desordem do lado de fora do Maracanã. Na Estação de trem do Engenho de Dentro, torcedores do Rubro Negro lançaram fogos de artifício em direção a torcida rival e até mesmo policiais militares que estavam na plataforma.

Os policiais utilizaram spray de pimenta e dispararam balas de borracha para dispersar os torcedores envolvidos na confusão. Após o controle da situação, foram apreendidos rojões, fogos de artifício, soco inglês e pedras.

Jogo entre Flamengo e Botafogo

O público de 50 mil torcedores que esteve no Maracanã na noite deste domingo, esperava uma partida eletrizante, mas não foi bem isso que ocorreu. A disputa terminou em 0 a 0, com muitos erros o que deixou o público visivelmente frustrado.

Para a noite de clássico, a expectativa era de um confronto intenso, mas a realidade foi de uma partida arrastada com poucas oportunidades reais de gol.