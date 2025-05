Niterói antecipa primeira parcela do 13º dos servidores

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou nesta sexta-feira (16) a antecipação de metade do 13º salário para todos os servidores municipais, aposentados e pensionistas. O pagamento será efetuado junto com o salário de junho.

“A antecipação da primeira parcela do 13º salário só foi possível pela gestão responsável que temos feito ao longo dos últimos anos. Essa medida fortalece a economia local e é resultado de muito planejamento”, declarou o prefeito.

Leia também:

➢Caixa realiza primeiro financiamento habitacional do Minha Casa, Minha Vida para classe média

➢ China, União Europeia e Argentina decidem suspender compras de frango do Brasil

O secretário de Fazenda, César Barbiero, destacou que a medida tem grande impacto local.

“A antecipação da primeira parcela do 13º salário é fruto de um planejamento orçamentário rigoroso e de uma gestão fiscal equilibrada, comprometida tanto com a saúde financeira do município quanto com a aplicação responsável dos recursos públicos. Além de oferecer maior previsibilidade financeira aos servidores, a medida também contribui para o aquecimento da economia local, ao injetar recursos diretamente no comércio da cidade”, disse Cesar Barbiero.